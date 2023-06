SECTEUR PÊCHE – Du travail en aval du symposium sur la pêche INN

La pêche illégale, non déclarée et non réglementée, ou INN, a fait l’objet d’un symposium régional à Antananarivo. Des représentants des gouvernements des Comores, de Maurice et des Seychelles ont fait le déplacement afin de se pencher sur les stratégies de lutte contre les pêches illégales, non déclarées et non règlementées (INN). Le ministère de la Pêche et de l’économie bleue, en collaboration avec l’ONG Blue Ventures et l’ambassade des États-Unis à Madagascar, a réuni des experts, des membres de la société civile, du secteur privé et des spécialistes au sein de l’Institut halieutique et des sciences marines (IHSM) de Toliara. « Je suis encore plus motivé, au vu de l’engagement des états insulaires, à mettre en œuvre la stratégie régionale de lutte contre la pêche INN et je salue la mobilisation commune des partenaires » a déclaré Paubert Mahatante, ministre de la Pêche et de l’économie bleue, à l’issue des trois jours de symposium qui s’est déroulé du 5 au 7 juin dernier. L’objectif a été de trouver une stratégie de lutte contre la pêche INN dans l’ouest de l’océan indien occidental, laquelle nécessite une coordination régionale.

Contrôle

« Aucun pays ne peut seul prétendre lutter contre des activités de pêche illégale. Une stratégie adéquate est nécessaire afin d’obtenir des résultats efficaces », a ajouté le ministre. Parmi les axes de la stratégie figurent l’amélioration du suivi, du contrôle et de la surveillance de la pêche INN dans l’ouest de l’Océan Indien occidentale, l’amélioration de la collaboration et de la coordination régionale, la mise en application de l’Accord sur les mesures du ressort de l’état du port et l’application des nouvelles technologies et de la réglementation de la pêche INN, et surtout l’amélioration de la transparence. Madagascar dispose actuellement de seize navires pour contrôler sa zone économique exclusive. Un centre de coordination de la surveillance de la pêche sera mis en place au Mozambique. « Le défi consiste également à lutter contre les crimes associés comme les trafics d’êtres humains, de stupéfiants, d’espèces sauvages ou encore de minerais », a pour sa part fait savoir Claire Pierangelo, ambassadeur des États-Unis à Madagascar. Les pertes liées aux pêches INN dans la grande île sont estimées à près d’un milliard de dollars aux derniers chiffres. Le secteur de la pêche fait vivre près de deux millions d’individus et pèse 8% du PIB.