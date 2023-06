SECTEUR MINIER – Madagascar se trace une nouvelle voie

Adoption d’un nouveau Code minier et d’une nouvelle loi sur les investissements, professionnalisation des petits acteurs du secteur ou encore mise en place d’un laboratoire des mines… Plusieurs projets ont été initiés pour que, selon le gouvernement, le pays puisse se doter d’un secteur minier générateur de plus de retombées économiques, tout en étant plus responsable.

La Politique générale de l’État (PGE) qui constitue l’un des cadres de références de la politique minière du pays, rappelle que l’un des objectifs de l’émergence de Madagascar est de parvenir à une gestion durable de nos ressources naturelles. Il s’agit pour les mines de « valoriser nos richesses minières tout en préservant notre faune, notre flore et notre sol, et tout en luttant contre la destruction de notre environnement ».

La PGE énonce par ailleurs, que pour atteindre les résultats attendus, il est essentiel de réviser le cadre législatif qui régit le secteur, de promouvoir activement les grandes mines, de professionnaliser les artisans miniers, de mettre en place la Centrale de l’Or, d’installer une laboratoire des mines aux normes internationales et d’augmenter significativement la contribution des mines au Produit intérieur brut (PIB) national. Pour l’instant, ce pourcentage est de 4%.

Concernant l’optimisation des recettes, le ministère des Mines et des Ressources stratégiques (MMRS) souligne que les activités de recherches et d’exploitation minière sont des sources de recettes pour le pays et c’est à travers le régime fiscal applicable dans le secteur que celles-ci seront perçues. Des recettes prévisibles dans le temps, stables et continues font du secteur minier un levier du développement économique. Maintenir cet équilibre entre l’attractivité des investissements nationaux et internationaux et la perception optimale des recettes qui en découle, reste une condition essentielle au développement de la filière extractive.

Et ce même département ajoute qu’un secteur minier en plein essor présente des retombées positives et palpables dans de nombreux domaines, pour ne citer que les emplois directs et indirects créés, le développement des infrastructures nationales et locales, les achats locaux et le transfert de technologie. Ces retombées subsistent tout au long de la chaîne de valeur allant de la recherche, de l’exploitation, de la transformation à la commercialisation du produit minier, et se reflètent par la contribution du secteur minier à la production économique du pays.

Contenu local, RSE, traçabilité… de nouveaux défis à relever

L’exploitation des ressources minières est essentielle pour satisfaire les besoins de la vie quotidienne actuelle et future. Toutefois, ces ressources d’autant plus que non renouvelables doivent être exploitées en prenant en compte les défis d’ordre économique, environnemental et social. La recherche d’un équilibre constant entre ces défis devrait être la priorité de toutes parties prenantes œuvrant dans le secteur.

C’est ainsi que les autorités ont tenu à placer le contenu local au centre des nouveaux enjeux du secteur. Ce concept suppose le recours aux ressources locales, tant en matière de produits qu’en matière de ressources humaines. Il est aussi indiqué que la notion de Responsabilité sociétale des entreprises (RSE) joue désormais un rôle de premier ordre lorsqu’il s’agit

de promouvoir les investissements dans le secteur minier. Les composantes de cette RSE s’articulent notamment autour des questions de relations avec les collectivités, d’achat local, d’investissements sociaux, de santé et sécurité des populations, de l’emploi local et de l’accès à la terre.

Pour ce qui est de la traçabilité dans le domaine minier, il permet de tracer n’importe quel minerai acheté jusqu’à un maillon donné de la chaine d’approvisionnement. Cette traçabilité offre donc la possibilité de lier le minerai acheté avec ses conditions de productions. Clarifier et mettre en application stricte les procédures de traçabilité des produits miniers qui s’appliquent aux opérateurs miniers permet d’assurer des retombées tangibles aux collectivités origines du produit.

Les autorités, comme les opérateurs du secteur extractif et les partenaires techniques et financiers, s’accordent sur l’importance majeure de ces nouveaux défis car,

a-t-on expliqué, les richesses qui sont réparties inégalement à travers un pays minier doivent profiter à tous. Et c’est au nom de ce principe que le gouvernement affirme vouloir implémenter un mécanisme de redistri­bution qui va réduire les écarts de richesses, en l’occurrence minière, réduire les inégalités de développement des collectivités et aboutir à « un enrichissement réparti uniformément à travers le pays ».

Capter de nouveaux investisseurs

Lors d’un business forum organisé la semaine écoulée sur le thème de « l’attractivité et la compétitivité de Madagascar, l’instauration d’un climat sain et propice en matière d’investissement, le renforcement de la coopération économique au bénéfice des peuples », le secteur minier était au cœur des échanges.

« Pour le secteur minier, en particulier, Madagascar est reconnu pour son potentiel minier important », a avancé le directeur général des Mines, Désiré Alphonse Rakotondravaly. Il a fait un tour d’horizon sur les différents potentiels que possède la Grande ile : minerais industriels et métalliques, minerais énergétiques, pierres fines et pierres précieuses, pierres ornementales et bien d’autres substances. Dans son intervention, ce haut responsable ministériel a souligné qu’outre le projet Ambatovy qui est opérationnel depuis une dizaine

d’années, Madagascar a besoin d’investisseurs miniers pour transformer ces potentiels en richesses. Et que c’est dans cette optique, que le gouvernement malgache a procédé à des réformes et des mises à jour pour améliorer le cadre légal relatif au secteur minier afin d’attirer et de convaincre les investisseurs d’investir des capitaux à Madagascar.

De leur côté les entreprises opérant dans le secteur extractif, notamment les grandes entreprises, insistent sur la nécessité d’améliorer le climat des affaires. Lors de l’atelier sur la Programmation industrielle organisé dans la capitale vers la fin du mois dernier, le secrétaire exécutif de la Chambre des Mines, Willy Ranjatoelina, est revenu sur le sujet en lançant que si Madagascar souhaite attirer les Investisseurs directs étrangers (IDEs), « nous devons œuvrer pour l’atténuation du risque-pays », a-t-il aussi affirmé, avant d’ajouter que le blocage dû à la non-délivrance des licences ou encore la suspension de certains projets en cours de développement, n’incitent pas les investisseurs à se lancer dans le domaine.

Les grandes compagnies minières aiment également à rappeler qu’elles jouent souvent le rôle de l’État dans diverses localités reculées en construisant des écoles et des structures sanitaires, en mettant en place des systèmes d’adduction d’eau, en apportant l’électricité et en soutenant les plus démunis. Et ces entreprises estiment que leur contribution de 3% des investissements, prévue pour faire fonctionner le Fonds minier d’investissement social et communautaire, risque de peser lourd. En réponse, les autorités ont soutenu que c’est justement pour les délester de ces « charges sociales » que cette réforme a été initiée.

Les doléances de la société civile

Pour les membres de la plateforme de la société civile, il est important de lever les doutes qui subsistent encore. Selon eux, l’expérience des autres pays dans le monde a montré que l’exploitation des ressources minières abondantes ne suffit pas pour provoquer le développement d’un pays, elle peut accroître la pauvreté dans le cadre de la « malédiction des ressources naturelles » comme l’a expliqué une ONG internationale.

Et cette plateforme soutient qu’afin que la population de toutes les régions puisse tirer des avantages réels des ressources minières, mais ne soit pas uniquement une victime de leur exploitation par les sociétés minières, l’application du principe du consentement libre, informé, préalable et continu est nécessaire pour que les communautés puissent donner leur avis, positif ou négatif, et qu’il soit respecté, en tant que critère principal pour la délivrance d’un permis d’exploitation par les structures de l’État. Par ailleurs, la société civile souhaite que les ristournes aux collectivités décentralisées et la compensation des propriétaires du sol soient suffisamment conséquentes et conformes aux normes internationales, dans le cas où l’exploitation minière est acceptée par les communautés.

« L’approbation du nouveau Code minier par le Parlement risque, par ailleurs, de déclencher la levée de la suspension de la délivrance de permis miniers mise en place en 2010, et d’ouvrir la porte à de nombreux titulaires de permis sans balises suffisantes pour s’assurer que les impacts négatifs de l’exploitation minière ne dépassent pas les retombées positives. Toutes les régions ayant un potentiel minier appréciable et attractif, le pays entier risque de subir les conséquences néfastes d’un extractivisme non raisonné et sans balises », a aussi indiqué la société civile dans un communiqué.

En réponse, le MMRS explique que si les doutes et les inquiétudes de la société civile sont bien compréhensibles, les responsables ont pris le temps de réfléchir aux mesures à prendre pour mieux encadrer le secteur est éviter les dérives du passé. Rappelons, enfin, que le projet de loi portant refonte du Code minier a été adopté, avec les dix amendements apportés par le Sénat, le mercredi 7 juin. Le ministre des Mines et des Ressources Stratégiques, Herindrainy Olivier Rakotomalala, s’est félicité de cette étape franchie. Il a également soutenu que les CTD risquent d’avoir des difficultés à estimer les valeurs à l’exportation de tous les produits miniers. Et c’est la raison pour laquelle le Sénat a apporté l’amendement sur l’article âprement discuté…

EITI Madagascar

La validation-pays démarrera prochainement

Selon l’Initiative pour la transparence des industries extractives (EITI) Madagascar, le processus appelé « validation-pays » est prévu se dérouler à partir 1er juillet prochain. Plus concrètement, il s’agit de l’évaluation des progrès dans la mise en œuvre de la Norme ITIE. Selon les explications fournies, l’ITIE applique la même norme mondiale à tous les pays qui la mettent en œuvre. Grâce à la Validation, le mécanisme d’assurance qualité de l’ITIE, les pays sont évalués selon leur capacité à satisfaire les dispositions de la norme. « La Validation favorise le dialogue et l’apprentissage au niveau des pays, en leur offrant la possibilité de communiquer les progrès qu’ils accomplissent ainsi que d’identifier et de relever les défis qui se présentent à eux dans l’application de l’ITIE », a-t-on aussi indiqué. La Validation permet de recueillir les points de vue des parties prenantes et de faire ressortir leurs perceptions quant à l’efficacité et la durabilité de la mise en œuvre de l’ITIE. Elle reconnaît le fait que la situation initiale de chaque pays n’est pas la même, et que chacun d’eux doit faire face à des difficultés qui lui sont propres dans la mise en œuvre de l’ITIE. De même, elle reconnaît qu’ils se servent de l’ITIE pour répondre aux priorités les plus pressantes en matière d’amélioration de la gouvernance dans le secteur extractif. Les pays qui se soumettent à la Validation recevront un score basé sur l’évaluation de trois composantes. La première concerne l’engagement des parties prenantes et porte sur l’évaluation du respect des Exigences de l’ITIE, à savoir la participation des collèges et la supervision du groupe multipartite tout au long du processus ITIE. La seconde composante concerne la transparence et porte sur l’évaluation du respect des Exigences 2 à 6 de l’ITIE, à savoir la mesure dans laquelle le pays se conforme aux dispositions de la norme en matière de divulgation. Enfin, il y a la composante résultats et impact qui porte sur les progrès accomplis dans la réali­sation des priorités nationales et la contribution au débat public.

VERBATIM

Olivier Rakotomalala,

ministre des Mines et des Ressources stratégiques

« Notre engagement est de faire appliquer ce nouveau Code minier le plus tôt possible au bénéfice de tous. Le saut est significatif et a pour vocation première de booster les ressources publiques à partir des projets miniers, argumente le ministère. La promotion du contenu local, la mise en place des normes environnementales, d’hygiène et de sécurité, l’obligation en matière de responsabilité sociétale des entreprises, la protection des droits humains, sont, entre autres, les nouvelles dispositions dans la nouvelle législation ».

Haja Ralambomanana,

président de la Fédération des opérateurs miniers de Madagascar (FOMM).

« Un compromis a été trouvé entre toutes les parties prenantes. Nous avons tous intérêt à ce que le Code minier soit adopté par le Parlement. L’ancien Code date de 2005 et comporte des imperfections, poussant les autorités publiques à appliquer certaines dispositions et à en ignorer d’autres. Il n’y avait pas de cadre légal défini qui régit le secteur. Les décisions de l’État sont souvent incomprises. Avec le nouveau Code, on pourra travailler plus sereinement et espérer une intensification des activités économiques dans ce secteur à très fort potentiel ».

