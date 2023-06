Richard, réveille-toi ! Ils sont devenus fous

Un vent de sable souffle sur Ampanihy, les femmes sont en colère aux portes des puits. Des bords de la Betsiboka au delta de la Tsiribihina, le temps s’est écoulé, il a passé pour rien. Puisqu’aucun dieu du ciel ne s’intéresse à nous, Richard relève-toi, ils sont devenus fous. Toi Richard Ratsimandrava, t’as raison, tu rigoles. Toi qui as voyagé dans une voiture plombée. Quand tu vois le Saint-Père ton homologue de Pologne, bénir tous ses fidèles dans son auto blindée. Toi Richard Ratsimandrava, est-ce qu’au moins tu frissonnes en voyant les tiroirs de la bureaucratie remplis de tous ces noms de gens qu’on emprisonne ou qu’on envoie mourir aux confins du pays. Toi Richard Ratsimandrava, au soleil d’outre-tombe, combien d’années faut-il pour gagner quatre sous ? Quand on connaît le prix qu’on met dans une campagne électorale, Richard relève-toi ils sont devenus fous ! Où sont passés les chemins de l’espoir ? Dans quelle nuit, au fond de quel brouillard ? Rien n’a changé, les damnés de la terre n’ont pas trouvé la sortie de l’enfer ! Toi qui avais rêvé l’égalité des Hommes, tu dois tomber de haut dans ton éternité devant tous ces vieillards en superbes uniformes et ces maisons du peuple, dans des quartiers privés.

Ô, toi Richard Ratsimandrava, si tu es le prophète, viens nous parler encore en plein cœur d’Antananarivo. Et répands la nouvelle à travers la planète : amis du genre humain, ils sont devenus fous ! En ces quelques lignes, nous empruntons à Jean Pierre Henri Eugen Bourtayre, Pierre Delanoe, Michel Charles Sardou et Jacques Abel Jules Revaud, le pouvoir des mots pour exprimer tout ce que l’on ne peut plus nommer. Vladimir Ilitch, une chanson d’une grande puissance qui reste toujours d’actualité. Quand ceux à qui on a prêté le pouvoir deviennent rois à la place de sa majesté le peuple. Quand l’avenir de toute une nation est écorché vif par certains parlementaires spé­cialistes d’absentéisme qui jouent à cache-cache et font semblant de perdre du temps pour qu’un gouvernement n’ai pas à répondre aux questions du peuple.

Quand on perd l’essence même de la représentation du peuple au profit d’enfantillages, d’égo surdimensionné et des « trois V » : vody, voninahitra, vola (le sexe, le pouvoir et l’argent). Richard Ratsimandrava comme ceux qui se sont battus pour une vraie indépen-dance au même titre que de Sankara, les Mandela; tous ces aïeux qui ont donné leurs vies pour la matrie (ceci n’est pas une faute mais un essai de traduction du mot Firenena) doivent se dire qu’ils sont morts finalement…pour rien. Dépression passagère de notre part ou retour à l’évidence ? Que ce soit l’un ou l’autre, la réalité reste la même : innommable ! On se demande souvent si les gens qui font consciemment du mal à d’autres dorment la nuit. Dans ce pays, visiblement oui car ils sont iniquement soutenus par tout un système et qu’ils ne sont nullement inquiétés. « Il y a beau jour que tout le monde sait que l’homme descend du singe, mais on le cacha longtemps pour ne pas humilier ce dernier », disait Robert Desnos. Oui, on comprend le singe quand on voit ce qui se passe à Tsimbazaza, non loin du parc zoologique. On serait tenté de croire que certains se sont trompés de porte d’entrée. Sans nul doute, nos amis les animaux du parc d’à côté auraient été plus loyaux et plus respectueux de la terre des ancêtres ainsi que le legs à nos descendants.