PARTENARIAT – La Chambre de commerce israélo-malgache opérationnelle

Les relations économiques entre Madagascar et Israël se raffermissent. La Chambre de commerce Israël-Madagascar a été inaugurée, hier, à la Chambre de commerce internationale à Antaninarenina. « Cela fait longtemps que cet organisme devait voir le jour. Il n’est né que maintenant », indique le vice-président de la Chambre de commerce, Jaona Rakotonavahy, à l’occasion de cette cérémonie. Désormais, Madagascar va pouvoir exploiter les activités existantes et les débouchés en Israël. Et vice-versa. Cet organisme va relier les partenaires et les entreprises en provenance d’Israël avec ceux de Madagascar. « Cette coopération entre Israël et Madagascar est un apport mutuel que chacun peut effectuer envers l’autre », déclare, Benjamin Memmi, le consul honoraire d’Israël à Madagascar. Une occasion de convergence d’opportunités d’affaires, selon le ministère de l’Industrialisation, du commerce et de la consommation. Une mission économique et culturelle est prévue se tenir en Israël, au mois d’octobre. Ce sera l’occasion pour Madagascar de présenter à ce pays ses principaux potentiels dans tous les domaines, notamment, agricole, artisanal. Les entreprises sont invitées à participer à cet événement. Cette mission permettra aussi à Madagascar, d’apprendre comment ce pays fonctionne. De nombreux opérateurs israéliens souhaiteraient investir à Madagascar. « Le blocage, c’est notre manque de connaissance des normes exigées par ce pays », souligne la Chambre de commerce israélo-malgache. Avant d’investir et d’importer, Israël va déjà voir si nos produits lui conviennent ou pas. Il va apporter ses techniques, pour adapter nos produits avec ses normes. Il pourra aussi, nous former à produire abondamment, sur une petite parcelle non irriguée.