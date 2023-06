ONE MAN SHOW – Sombiniaina Fotsiny va exploser le Komedy club

Les amateurs d’humour à Madagascar sont sur le point de vivre un moment exceptionnel. L’humoriste Sombiniaina Fotsiny prendra le micro ce soir à partir du 19 heures.

Le show se tiendra au 1er étage du restaurant kinga Mahamasina, siège du komedy club. Sombiniaina Fotsiny partagera la scène avec Aina Maharavo et Falitiana Kely, également humoristes de Gasy stand-uppers. Cette communauté de jeunes humoristes a été créée en 2019 par Raytra, Miora, Mamy et Aina Maharavo. «Aina et Falitiana se présenteront dans la première partie du spectacle, et je serai dans la deuxième partie. C’est pourquoi le spectacle s’intitule Deuxième partie et durera une heure et demie. Je parlerai davantage de mes expériences et des épreuves de ma vie, mais de manière humoristique» explique Sombiniaina Fotsiny. Le One Man Show a pour objectif de promouvoir le stand-up comedy à Mada­gascar, en mettant l’accent sur un humoriste et les histoires qui lui sont arrivées, sans décor ni déguisement.

Atmosphère parfaite

Avec son style unique et son esprit vif, Sombiniaina Fotsiny promet une performance inoubliable qui fera éclater de rire le public durant cet événement. Connu pour sa capacité à trouver l’humour dans les situations de la vie quotidienne, Sombiniaina a su se constituer une base de fans fidèles grâce à ses précédentes apparitions dans différents shows. « Ne manquez pas cette occasion de soutenir la scène comique locale et de vivre la joie qui découle d’une blague bien construite. Préparez-vous à un voyage hilarant à travers nos expériences vécues » disait Aina Maharavo. L’essor du stand-up comedy dans le pays a permis à des humoristes tels que Sombiniaina Fotsiny de s’exprimer librement, en partageant leurs perspectives uniques et en amenant le public à réfléchir au côté humoristique de la vie. À travers leurs performances, ils ont le pouvoir de rassembler les gens, en transcendant les barrières linguistiques et culturelles par le rire.

Nicole Rafalimananjara