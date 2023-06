FOOTBALL – Un détecteur de talents à l’œuvre

Transfert international. Dans le cadre du développement du football malgache, NLR Sport Management collabore avec Wassim Gharmoul, agent recruteur international, pour réaliser le projet «Madagascar terre de football». Créée avant la Can 2019, NLR SM est une agence spécialisée en gestion de carrière sportive des joueurs. Elle est connue entre autres, pour la gestion de l’image des joueurs lors de la phase qualificative à la Can 2019, l’organisation d’un match de gala au stade Barea, et dernièrement l’envoi du défenseur de jet Kintana, Berajo Razafindraibe effectuer un test en Europe. «Cette fois, nous allons réaliser un projet bénéfique non seulement pour Jet Kintana ou Kintana Academy, mais pour le football malgache en général. Tous les clubs et joueurs du pays peuvent en bénéficier», confie le patron du NLR SM, Lova Ramisamanana. «Le principal obstacle au développement du football à Madagascar est le financement des clubs. C’est pour cette raison que nous avons monté ce projet, dont la finalité est de guider les joueurs vers la carrière professionnelle en les trouvant des clubs à l’étranger pour financer et rentabiliser par la suite le club d’origine», explique Lova Ramisamanana, président également du Jet Kintana.

Guide du transfert

Pour réaliser le projet, l’agence collabore avec un agent recruteur international, le Canadien d’origine tunisienne, Wassim Gharmoul, qui est le patron de l’agence Obelisq au Canada. «Il a bien suivi l’évolution des joueurs et du football malgache. Il fera le déplacement pour détecter des jeunes talents (…) Il va faire un gros investissement et il va au moins prendre trois joueurs allant jusqu’à neuf ou dix», enchaîne-t-il. Wassim arrivera le 18 juin et débutera sa détection en assistant au match des Barea contre les Black stars du Ghana. Une Conférence pour les dirigeants des clubs est aussi programmée le 20 juin durant laquelle il abordera comment procéder à la négociation du transfert. Il développera aussi le fonctionnement du transfert étant donné la méconnaissance des clubs locaux, les primes des clubs formateurs,… La détection s’étalera sur trois jours, du 21 au 23 juin de 10h à12h et de 14h à 16h, au stade annexe Barea à Mahamasina. Le droit est fixé à 2 000 ariary par joueur et le droit de participation à la conférence est de 150 000 ariary par club ou académie et 200 000 ariary pour les autres structures. Le test est ouvert à tous les joueurs de clubs ou indépendants, âgés entre 18 et 21 ans. Les inscriptions peuvent se faire sur les pages en ligne du NLR Sport Management, du Jet Kintana ou Kintana Academy. Les destinations pour les joueurs détectés seront le Canada, les États-Unis ou aussi la Tunisie ou en Europe. Après le test, l’agent procédera à la négociation avec le club d’origine du joueur détecté en vue du prochain mercato du début juillet à la fin aout. «Son rôle est de défendre et négocier tous les intérêts du joueur auprès de son nouveau club, son salaire, l’hébergement, le transport, les primes de victoire,…» rassure le patron du NLR Sport Management.