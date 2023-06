FOOTBALL – TOURNOI DES QUATRE NATIONS – Les Barea débuteront contre les Réunionnais

Changement à une semaine de l’événement. Finalement, deux équipes à savoir la sélection réunionnaise senior et le Paris Atletico, prendront les places des deux autres prévues initialement participer au tournoi des quatre nations en l’occurrence la Guinée Bissau et le Congo Brazzaville. Ces matches internationaux amicaux se dérouleront à Paris les 17 et 18 juin. Invitée par l’initiateur du tournoi, l’Union des footballeurs internationaux et des cadres sportifs malgaches (Uficasm) mandatée par la fédération malgache de football pour s’occuper de la sélection nationale U23 lors de la campagne de qualification à la Coupe d’Afrique des nations U23 en 2022, va y aligner les Barea espoirs. Le sélectionneur Franco-algérien Boualem Mankour a dévoilé la liste de vingt-cinq joueurs, la semaine passée. Quatre locaux ont été sollicités et devraient très prochainement rejoindre le groupe. Trois des locaux sont des milieux de terrain, dont deux éléments du Disciples FC à savoir Andy Rakoton­drajoa et Ryan Rajaonarivelo, ainsi que Mamisoa Rakoto­son de l’Elgeco Plus. Et le quatrième est lz défenseur du Zanakala FC, Claude Ratsim­bazafy. D’après le programme de matches publié par l’Uficasm, Mada­gascar affrontera en premier la sélection réunionnaise senior le samedi 17 juin à 18 heures, heure française, au stade Aimé Bergéal Mantes-La-Ville. L’autre rencontre se jouera entre la formation comorienne et le Paris Atletico. Les deux vainqueurs s’affronteront le lendemain pour disputer la finale tandis que les équipes vaincues joueront quant à elles, la petite finale pour la troisième place. Le regroupement est prévu se tenir à partir du début de la semaine prochaine.