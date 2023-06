FESTIVAL DU RUGBY – La sélection réunionnaise défie les Makis de Madagascar

Le stade Makis d’Ando­ha­tapenaka sera en fête ce dimanche 11 juin pour le festival des rugbys organisé conjointement par le ministère de la Jeunesse e des sports, le ministère de l’éducation nationale, l’ambassade de France, Malagasy Rugby, Terres en Mêlées, le Comité du Rugby de la Réunion et la Société Générale, Telma, Région Réunion, Rcts et la Star. Sous le haut patronage du ministère de la Jeunesse et des sports, l’objectif du festival est de faire connaître au public malgache la Coupe du monde que la France va organiser du 8 septembre au 28 octobre. Des rencontres sportives, des animations seront au programme durant cette journée de 11 septembre avec la confrontation à partir de 10 heures 30 minutes entre FT Manjakaray contre TAM Anosibe. Des matches de démonstration allant de la catégorie minime à junior, des matchs de rugby mixte de rugby à VII. Le clou du spectacle sera la confrontation entre la sélection de l’équipe nationale malgache à celle de la Réunion dont la rivalité ne date pas d’hier. Elle a déjà commencé depuis plus de 40 ans, dans les années 1980 à ce jour. Depuis ces quarante années de rivalité, la sélection malgache n’a jamais perdu. La dernière confrontation remonte à décembre de l’année dernière et les deux formations se sont quittées sur le score de 40 buts partout.

Anciennes gloires

Le festival des rugbys de ce dimanche est à ne pas rater car pour les nouvelles générations des spectateurs actuels. Beaucoup d’entre eux n’ont pas vu évoluer sur le terrain les champions d’Afrique 2012, c’est-à-dire les anciennes gloires du rugby malgache comme José, Deka, Coco, Jack. Ils endosseront de nouveau leur costume de joueurs, épaulés par des joueurs de la même trempe pour défier les Barba­rians du RCT Soavimasoandro composés des rugbymen français et malgaches. « La délégation réunionnaise composée de 25 personnes est déjà à Madagascar et elle est prête à relever le défi de ce dimanche », confie Benoit Olivier, l’un des organisateurs.

Calendrier des matchs

10 heures30: FTM contre TAM

12heures-14 heures 30: Matchs de démonstration

14heures 30: Rugby à XV. Makis de Madagascar contre la sélection régionale de la Réunion.