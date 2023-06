ENLÈVEMENT DES ORDURES – Le PNUD offre des poubelles à la CUA

L’enlèvement des ordures de la capitale pourra enfin s’accélérer. Des poubelles et bacs à ordures ont été octroyés hier à la commune urbaine d’Antananarivo (CUA) par le Programme des Nations Unies pour le développement (Pnud). Ce sont plus précisément, cent quinze poubelles qui viennent s’ajouter aux cent douze déjà en fonctionnement, plus des équipements de sécurité et des camionnettes nécessaires au curage des égouts et canaux. Tout cela pour les agents communaux impliqués dans la collecte des ordures. Il s’agit, indique-t-on, d’une dotation du Pnud au titre d’une contribution à l’assainissement de la ville et à la protection de l’environnement.