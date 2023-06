ÉLECTRICITÉ, ÉNERGIES RENOUVELABLES ET HYDROCARBURES – Les monopoles sur l’électricité et le gaz seront brisés

Ouverture de la deuxième édition du salon de l’électricité, des énergies renouvelables et des hydrocarbures à Mahamasina, hier. Le rendez-vous de quatre jours sera marqué par des rencontres entre les professionnels en électricité, en énergie renouvelable et des hydrocarbures. « L’événement ouvrira la voie vers l’utilisation de l’énergie renouvelable et la transition énergétique », a souligné le ministre de l’Énergie et des hydrocarbures, Solo Andriamanampisoa, qui affirme que le secteur de l’électricité sera libéralisé. Il ajoute : « La Jirama aura de la concurrence, pour améliorer le service. Mais pour cela il faut d’abord asseoir les rôles de l’autorité de régulation », a-t-il insisté. Les compétences de l’Office de régulation de l’électricité (ORE) seront renforcées, pour déterminer, publier et surveiller les prix, veiller au respect des normes de qualité de service, et garantir une saine concurrence. Cette démocratisation ciblera l’électrification en milieu rural. « Le projet DECIM prévoit un budget de de 250 millions de dollars qui sera affecté à l’électrification rurale, et permettra de brancher 4,6 millions foyers » ajoute le ministre. Dans cette optique, Solo Andriamanampisoa ambitionne de prioriser l’énergie renouvelable.

« Madagascar a un relief accidenté, et les villages sont éloignés les uns les autres, dans ce cas on ne peut pas penser à une électrification rurale connectée. Il faut des micro-réseaux et des nano réseaux, étendus à 30 foyers au maximum, pour être plus pratiques et rentables ». D’ailleurs, l’agence de développement de l’électrification rurale (Ader) sera également renforcée pour appuyer ces initiatives. Et le ministre invite les opérateurs dans l’énergie renouvelable à entrer rapidement dans le secteur. En effet, sur 5,8 millions de foyers, seuls 600 000 sont branchés à l’électricité en grande partie de la Jirama. « Le gaz sera également libéralisé », a déclaré le ministre. En moyenne, un foyer malgache consomme 400 grammes de gaz par an, si la consommation par foyer s’élève à 24 kg pour la même période au Gabon. Le gaz est un produit de luxe. « Le kilo coûte 2 euros à Madagascar s’il est de 90 centi­mes en Afrique », compare Solo Andriamanampisoa. De plus, son utilisation réduit le déboisement et l’utili­sation de charbon. Le gouvernement prévoit de supprimer la subvention du pétrole lampant, qui est à moitié de son prix aujourd’hui et coûte près de 50 milliards d’ariary par an à l’Etat. « On peut soutenir l’énergie renouve­lable avec ce coût », a terminé le ministre.