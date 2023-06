DIPLOMATIE – Mamy Ravatomanga nommé consul de Côte d’Ivoire

Homme d’affaires et consul. Une double casquette que Mamy Ravatomanga porte officiellement, désormais. L’information a été publiée sur le compte Twitter de Dominique Ouattara, première dame de la Côte d’Ivoire. L’épouse du président Alassane Ouattara a publié un tweet rapportant qu’elle a reçu en audience Mamy Ravatomanga, le 8 juin. Elle le présente ainsi comme le nouveau consul honoraire de la Côte d’Ivoire à Mada­gas­car. Lors de cette visite, ajoute l’information partagée sur Twitter, l’homme d’affaires a été accompagné par Nassénéba Touré, ministre ivoirienne de la Femme, de la famille et de l’enfant. Les échanges durant cette audience accordée par Dominique Ouattara à Mamy Ravatomanga ont porté essentiellement sur les engagements humanitaires de la première dame ivoirienne. Un engagement qu’elle concrétise à travers la fondation “Children of Africa”. À la tête du groupe SODIAT, le nouveau consul honoraire est également actif dans le domaine humanitaire, à travers une fondation SODIAT. D’après le tweet de l’épouse du président Ouattara, Mamy Ravatomanga a qualifié ses actions humanitaires de “d’admirable engagement”. Que c’est ce qui l’a motivé à “venir bénéficier de son expérience”, dans le domaine.