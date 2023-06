COFFI AGOSSOU – « La sécurité et la santé au travail sont des droits fondamentaux »

La semaine prochaine, Madagascar va déposer à l’Organisation internationale du travail (OIT), à Genève, les instruments de ratification de quatre conventions. Trois d’entre elles concernent la sécurité et la santé au travail (SST). Le directeur Bureau de pays de l’OIT, a expliqué à quelques journalistes les enjeux des principes établis par ces textes.

L’Express de Madagascar. Pourriez-vous faire un état des lieux, une présentation globale de la situation du travail et des travailleurs à Madagascar ?

Coffi Agossou. Le rôle de l’OIT est de faire la promotion de la justice sociale et du travail décent. De façon globale, ici à Madagascar, le marché du travail se comporte pas mal. Dans le sens que, par rapport à la période d’avant Covid, il y a eu une certaine reprise. Mais toujours est-il qu’actuellement, nous n’avons pas de chiffre de l’institut des statistiques. (…) De manière globale, toutefois, si on compare la période actuelle avec celle d’avant la Covid, il y a quand même des soucis sur le marché du travail. (…) En somme, on peut dire qu’il y a des soucis par rapport à l’accès au travail, par rapport aux inégalités entre femmes et hommes, entre jeunes et adultes. Il y a des soucis par rapport aux salaires et aux revenus. (…) Une tendance à la hausse du secteur informel est aussi observée. Quand on parle d’emploi informel, cela veut dire que la qualité de l’emploi est aussi affectée. (…) Cependant, la situation à Madagascar n’est pas mauvaise par rapport à d’autres pays. Néanmoins, elle est toujours préoccupante.

De quelle façon l’informel impact sur la qualité de l’emploi ?

À Madagascar, près de 90% de l’emploi total est informel. Ce qui signifie que les travailleurs dans ce secteur n’ont pas accès à un congé payé, ni à des congés de maternité payés. Ces travailleurs n’ont pas accès à une pension de retraite. La plupart d’entre eux ne sont même pas affiliés à la CNaPS. Ils n’ont pas de contrat de travail adéquat. Ils ne se soucient pas de la santé et de la sécurité au travail. Donc ce sont des conditions qui demeurent assez préoccupantes. Mais la situation s’améliore. Sur le plan du dialogue social, par exemple, nous pouvons dire qu’il y a des améliorations, puisqu’il y a quand même un climat de cohésion sociale ici. Également, à travers tout ce que les partenaires sociaux ont fait en matière de révision du code de travail, de préparation des instruments de ratification de certaines conventions, on sent quand même que le dialogue social est assez vivant. (…) On sent également une certaine augmentation du travail des enfants dans certains secteurs comme les mines, la vanille, aussi dans l’agriculture. Dans l’ensemble, toutefois, on sent que le gouvernement a une volonté ferme de faire respecter les principes et les droits fondamentaux du travail. Je crois que cette volonté peut nous permettre d’avancer dans l’amélioration des conditions de travail à Madagascar.

À Genève, Madagascar va officialiser la ratification des conventions sur la santé et la sécurité au travail. Que devons-nous entendre par ce terme ?

Comme le terme l’indique, c’est la santé et la sécurité au travail qui sont en jeu. Cela veut dire que si vous êtes dans votre bureau, ou encore, sur le trajet vers le lieu de travail, vous devez être en sécurité. Vous devez être exempt d’un accident. Vous devez être exempt d’une maladie. Vous devez être exempt d’un décès lié à votre travail. (…) Sachez qu’au niveau mondial, par année, près de trois millions de personnes meurent suite à un accident de travail ou à une maladie professionnelle. C’est beaucoup. Or, on peut prévenir ces décès. (…) C’est pourquoi, l’année dernière, lors de la Conférence internationale du travail, les États membres avaient adopté la sécurité et la santé au travail comme droit fondamental de travail.

Quels sont les secteurs où elles sont les mieux respectées à Madagascar ?

Je dirai d’abord que la plupart des secteurs commencent à être conscients de la nécessité de prévenir la sécurité et la santé au travail. Mais selon notre propre expérience, on sent que les grandes entreprises, surtout les entreprises des chaînes d’appro­visionnement mondial sont enclines à respecter ces principes. La raison est que, les acheteurs ou encore les demandeurs internationaux exigent des vigilances, des conformités à certaines lois et des principes fondamentaux du travail. Toujours est-il que nous avons remarqué qu’avec l’augmentation de notre appui, il y a de petites et moyennes entreprises qui commencent à développer des chartes de conduite en matière de prévention et de promotion de la sécurité et santé au travail. (…) Le gouver­nement et les employeurs se sont engagés à faire beaucoup de choses. Ces améliorations se traduisent par cet engagement des travail­leurs, des employeurs et du gouverne­ment à ratifier les trois conventions concernant la sécurité et la santé au travail.

Dans quelles conditions peut-on dire que la sécurité et la santé au travail sont respectées ou pas ?

(…) Il faut avoir une diminution du nombre de décès liés au travail. Une diminution du nombre d’accidents liés au travail. Une diminution du nombre de mala­dies professionnelles. Ce sont des paramètres classiques pour pouvoir mesurer la performance d’une entreprise. En plus de ces trois critères, il faudrait aussi voir est-ce qu’il y a une diminution des dépenses de l’employeur pour les soins en cas d’accident sur le lieu de travail, ou encore des dépenses associées à des pertes de vie liées au travail. Un autre critère intéressant est le taux d’absentéisme lié à des maladies ou des accidents de travail.

Madagascar serait un bon élève en matière de SST. En quoi fait-il mieux par rapport aux autres pays ?

Il faut reconnaître que ces dernières années Madagascar a beaucoup évolué en matière de sécurité et de santé au travail. (…) Premièrement, sur le plan juridique, c’est l’année dernière que la sécurité et la santé au travail sont devenues un droit fondamental. Douze mois après, Madagascar est déjà prêt à ratifier les conventions fondamentales qui sont liées à ce principe. Ce qui implique des efforts pour s’y con­former. Deuxième point, lorsqu’on parle de santé et de sécurité au travail, il faut voir le renforcement de capacité des inspecteurs de travail et des contrôleurs. (…) La Grande île a aussi renforcé le volet administration du travail. (…) De plus, pour mieux préparer la ratification des trois conventions, Madagascar a déjà développé son profil national de sécurité et santé au travail, disponible sur le site de l’OIT. Grâce à ce profil, il peut déjà élaborer une politique nationale de sécurité et santé au travail.

Vous avez parlé de révision du code du travail. Y a-t-il un lien avec les conventions à ratifier ?

Il s’agit d’une action qui démontre que Madagascar est en avance, par rapport à d’autres pays, en matière de santé et sécurité au travail. (…) Dans cette révision du code du travail, la Grande île a déjà intégré les aspects clés de la mise en œuvre des trois conventions qui seront ratifiées. C’est une avancée significative par rapport à d’autres pays. (…) Dès l’instant que le texte qui est déjà élaboré sera adopté par le gouvernement et ensuite par le Parlement, la mise en œuvre des conventions qui seront ratifiées, sera déjà effective. Mettre en œuvre le code, sera déjà mettre en application les instruments clés de ces trois conventions.

Le président de la République va effectuer un déplacement à Genève pour la ratification des trois conventions dont vous venez de parler. Quelles sont ces trois conventions et à quoi, les travailleurs malgaches peuvent-ils s’attendre après leur ratification ?

Permettez-moi de profiter de cette opportunité pour remercier le président de la République et aussi le féliciter pour tout ce qu’il fait pour le monde du travail. Dans le Plan émergence de Madagascar, il y a deux points qui concernent le travail décent. (…) Cela démontre un très fort attachement aux valeurs sociales. C’est un très fort engagement du chef de l’État pour la réduction des inégalités. (…) Cette année encore, le président de la République se déplace à Genève. Le déplacement de cette année a deux objectifs. Premièrement, la participation à un sommet mondial de haut niveau sur la création d’une coalition mondiale pour la justice sociale. Il aura lieu les 14 et 15 juin. Deuxièmement, le Président va ratifier quatre conventions. À savoir, la convention 155 sur la sécurité et la santé au travail, la convention 161 sur la promotion des services de santé, la convention 187 sur le cadre promotionnel de la sécurité et de la santé au travail et la convention du travail maritime de 2006. (…) Le fait de ratifier ces quatre conventions va montrer au monde l’importance que Madagascar accorde à la sécurité et à la santé au travail.

Quelles sont les obligations qui s’imposent aux pays qui vont ratifier ces conventions ?

Évidemment, lorsqu’on ratifie une convention, il faut la présenter au Parlement, informer officiellement le Parlement. Deuxièmement, il y a un guide à suivre pour les pays qui ont ratifié. Une des exigences de la ratification, de ces conventions, est d’élaborer le profil national de sécurité et santé au travail. Madagascar l’a déjà fait. Ce profil permet d’élaborer une politique nationale de sécurité et de santé au travail. (…) Il y a un certain nombre de documents stratégiques à élaborer. Mais là n’est pas l’essentiel. Le plus important est la mise en œuvre sur le terrain. (…) En plus de la politique, il y a aussi, l’inclusion des éléments de ces conventions dans le code du travail. Cette étape est déjà faite également. Dès l’instant où le code du travail sera adopté, ce sera déjà une façon de mettre en œuvre les conventions ratifiées. Évidemment, élaborer des textes pour amener les entreprises, formelles ou informelles, à adopter des chartes de bonne conduite en matière de sécurité et santé au travail. Mais comme je l’ai dit, Madagascar est sur la bonne voie.