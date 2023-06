COACHING – Une soirée inspirante dédiée au développement des femmes

L’excitation est à son comble alors que toutes les places pour l’évènement exceptionnel féminin dirigé par Marie-Stéphanie Aina ont été réservées. Cette soirée spéciale, qui se tiendra ce soir à 19 heures au Rooftop Stephaina Beauty Ivandry Area, marque la première conférence de Stéphanie axée sur le développement et l’activation des femmes. « Avec seulement 75 places disponibles pour les participantes de tous genres, cette conférence s’adresse particulièrement aux femmes qui ont vécu des traumatismes et qui cherchent à trouver le bonheur en changeant leur mentalité. Une expérience enrichissante attend les participantes âgées de 25 à 35 ans » disait Marie-Stéphanie Aina. Une entrepreneure accomplie. Stéphanie est une femme entrepreneure depuis 2009, coach de vie et fondatrice des 4 sociétés à Madagascar. « Cette séance est une occasion de vous parler de mes expériences et épreuves par lesquelles je suis passée. La séance sera accompagnée de conseils pratiques pour aider les femmes à surmonter leurs propres obstacles et à atteindre leur plein potentiel » a mentionné l’entrepreneure. Des séances de coachings individuels se tiendront très prochainement à Paris.

Nicole Rafalimananjara