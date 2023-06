CINÉMA – L’île rouge de Robin Campilo raconte son vécu à Madagascar en 1970

« Mon père était militaire et j’ai vécu à Madagascar dans les années de 1969 à 1971 sur une base aérienne. J’y ai vécu pendant deux ans de ma vie. Cette période a marqué mon enfance. Notre famille habitait à Madagascar puisque mon père faisait partie de l’armée de l’air. Cette époque est un colonialisme très oublié » raconte le réalisateur Robin Campilo. L’île rouge raconte une illusion post coloniale, puisque Madagascar a déjà eu son indépendance en 1960 mais les bases militaires restaient là-bas. Des militaires accompagnés de leur famille vivent les dernières illusions du colonialisme à Madagascar. À son époque, Robin Campilo se projette dans un autre univers, une toute autre histoire de ce qu’il vit. Tous les vécus et les souvenirs qu’il a entre ces deux années de sa vie, il l’a reconstitué dans le film. C’est pour cela que l’histoire est relatée à travers les yeux d’un enfant. « Une projection du film en plein air est envisagée pour Madagascar, pour que chaque Malagasy puisse voir le film. Aussi pour déchirer le rideau de la nostalgie et passer dans la jubilation de la vraie indépendance de Madagascar. » selon Robin Campilo, le réalisateur du long métrage l’île rouge. Ce long métrage de Robin Campilo était déjà sorti en salle depuis le 31 mai dernier.