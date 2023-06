BANQUE MONDIALE – Les cent millions de dollars acquis

Soutenir les réformes pour libérer les moteurs d’une croissance inclusive et résiliente. C’est l’objet du crédit de 100 millions de dollars destiné à Madagascar, annoncé par la Banque Mondiale, hier.

Une bouffée d’oxygène. Dans un communiqué de presse publié, hier, la Banque Mondiale annonce que “Madagascar reçoit 100 millions de dollars pour des réformes visant à libérer les moteurs d’une croissance équitable et résiliente”. Selon les explications, il s’agit des 100 millions de dollars dont le président du Groupement des entreprises franches de Madagascar (GEM), a fait le teasing, en début mai. Ceci à l’issue d’une rencontre avec le prési­dent de la République. Selon la missive de la Banque Mon­diale, cette enveloppe servira “pour une opération à l’appui des politiques de développement (DPO), à Madagascar”. Il est probable que deux autres opérations DPO soient au programme. “L’opération, la première d’une série programmatique de trois DPO, s’appuie sur deux piliers qui se renforcent mutuellement”, ajoute le communiqué d’hier. Le premier veut renforcer la gouvernance et les cadres macro-budgétaires. Le second vise à contribuer à l’amélioration de l’environnement propice aux investissements et “à approfondir les réformes structurelles dans les secteurs d’infrastructure essentiels, notamment, l’exploitation minière, l’énergie et la connectivité numérique”. Selon Marie-Chantal Uwanyiligira, responsable des opérations de la Banque Mondiale à Madagascar, dont les propos sont rapportés dans le communiqué d’hier, “(…) Grâce à ce programme, le gouvernement a pris les premières mesures pour mettre en œuvre des réformes attendues depuis longtemps en améliorant la compétitivité et la transparence dans le secteur minier, et en favorisant les secteurs de croissance tels que l’énergie et le numérique (…)”.

Soutien aux réformes

La Jirama fera donc partie des bénéficiaires de cette manne. “(…) le DPO soutient plusieurs mesures de réforme essentielles récemment adoptées par le gouvernement. Il s’agit notamment de soutenir la compagnie nationale d’électricité, la Jirama, en matière d’accords d’achat d’électricité, ce qui contribuera à orienter la production d’énergie vers les énergies renouvelables tout en élargissant la participation privée”, ajoute la missive de la Banque Mondiale. Toujours selon l’institution de Bretton Woods, ces réformes devront aussi lever la suspension des mouvements de permis miniers et des exportations d’or “pour permettre au pays de mieux saisir les opportunités de croissance”. Il y a aussi, la légifération pour encourager les investissements compétitifs dans l’infrastructure numérique “afin de rendre les services à large bande plus abordables”. Des textes adoptés en Conseil des ministres, ou votés récemment au Parle­ment seraient ainsi liés à cette aide budgétaire officialisée par la Banque mondiale. Il y a, par exemple, le nouveau code minier et la loi sur les investissements. Pareillement, pour les deux décrets, dont l’un édicte la libéralisation du secteur de la télécommunication et des nouvelles technologies et l’autre, supprime le coût d’interconnexion entre les opérateurs. L’issue positive de la dernière revue d’évaluation de la Facilité élargie de crédit (FEC), en mai, aurait également été décisive dans la décision du board de la Banque mondiale.