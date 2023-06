AMBALAVAO ATSIMONDRANO – Un scootériste finit sous une camionnette

Terrible accident. La gendarmerie du poste avancé d’Ambatofotsy, dans l’Atsimondrano, a constaté un accident mortel, jeudi en début d’après-midi sur la route nationale 7. Le drame s’est précisément produit dans la commune d’Ambalavao. Il implique un scooter et une camionnette. Celle-ci venait du sud vers la capitale si le deux-roues se dirigeait vers Behenjy. Le motocycliste roulait à vive allure, d’après le rapport des faits de la gendarmerie. Par conséquent, il aurait raté un virage et terminé sa course sous le véhicule, de sa partie gauche. Il a gravement été touché. Le chauffeur, 40 ans, et son aide n’ont rien eu. Identifié, le blessé, un jeune homme de 20 ans, vivant à Mandrangobato 1-Anosibe, est propriétaire de la moto, selon les gendarmes. Il a été transporté en état d’urgence absolue pour être placé sous soins intensifs. Il a été admis au centre hospitalier universitaire Joseph Ravoahangy Andrianavalona (CHUJRA). Les gendarmes ont rapporté qu’il n’a pas survécu. Ce que l’équipe médicale a attesté. Outre cette perte en vie humaine, d’énormes dégâts ont été relevés aussi bien sur le scooter que sur la voiture. Une enquête a été ouverte avec motif d’homicide involontaire.