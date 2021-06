FMF – Décès du DTN Jean François Debon

Triste nouvelle, cette nuit. Jean François Debon, directeur technique national au sein de la Fédération Malgache de Football, s’est éteint à l’âge de 74 ans. D’après les informations transmises par la FMF, il a été victime d’un arrêt du cœur. Il était mal en point ces derniers temps, d’après ses proches. Voilà pourquoi il n’est plus apparu sur la scène publique depuis plusieurs mois. Et hier, il a définitivement tiré sa révérence.

Jean François Debon faisait partie de la génération dorée des années 70, aux côtés des Kiki, Alban et compagnies. Il a réussi une grande carrière en tant que joueur. Après avoir raccroché les crampons, il s’est mué en formateur et rencontré la même réussite. C’est ainsi qu’il est devenu instructeur FIFA et DTN à la fédération. Son parcours témoigne de son immense passion pour le ballon rond. À cela s’ajoute un grand sens du partage. Il aura marqué l’histoire du football malgache de son empreinte pendant les nombreuses décennies d’exercice.