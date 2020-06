Vontovorona – Des étudiants de la Polytechnique passent au test de dépistage

Quatre établissements scolaires et un établissement universitaire sont touchés par l’épidémie de coronavirus à Alakamisy-Fenoarivo. Des étudiants de l’École supérieure Polytechnique d’Antananarivo (ESPA) à Vontovorona se seraient présentés au Centre hospitalier universitaire Joseph Raseta de Befelatanana hier, pour faire le test de dépistage de la Covid-19. Ils ont été en contact avec un étudiant porteur du virus. Ils sont au nombre de dix, selon notre source. « Les 25, 26 et 27 mai, onze étudiants de la filière Topographie ont fait des regroupements. L’un d’eux est, pourtant, porteur du virus de Covid-19. Il n’a su que plus tard, qu’il était positif», enchaîne cette source.

Ce serait le propriétaire d’une maison en location à Vontovorona qui a transmis le virus à l’étudiant de l’ESPA. Les locataires de la maison, dont un lycéen de Fenoarivo et deux lycéens de Vontovorona ont également attrapé la maladie pour avoir été en contact avec la famille porteuse du virus.

Des agents de santé se sont déplacés à Vontovorona, hier, pour effectuer des tests sur les contacts des cas déjà confirmés dans ce quartier de la commune d’Alakamisy. Un autre locataire de la famille malade, trois habitants de la commune, un autre membre de la famille du propriétaire de la maison, habitant le campus universitaire de Vontovorona, et six élèves d’une école privée de Vontovorona, ont effectué ce test de diagnostic. Les élèves du lycée de Fenoarivo et ceux du lycée privé de Vontovorona devraient attendre ce jour, pour le passer. Quatre établissements scolaires et un établissement universitaire sont touchés par l’épidémie de coronavirus à Alakamisy-Fenoarivo.