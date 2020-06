Traitement du covid-19 – Vingt guéris rapportés en une journée

Tandis que quarante quatre porteurs de la Covid-19 viennent d’être détectés, dix huit guéris sont signalés à Toamasina et deux cas de guérison détectés à Befelatanana.

Parmi les porteurs de la covid-19, vingt sont portés guéris d’après l’annonce des autorités. Jusqu’à hier, le total des guérisons atteint deux cent soixante quatorze personnes depuis le début de la pandémie du coronavirus dans le pays. À l’hôpital de Befelatanana, deux patients viennent de guérir. À Toamasina où quarante nouveaux malades sont signalés, dix-huit guéris sont annoncés hier. En trois mois de présence du coronavirus, le record de vingt guéris découverts en vingt-quatre heures est enregistré hier. La Professeure Hanta Marie Danielle Vololontiana a expressément insisté sur le « consentement de chaque malade vis-à-vis du traitement administré ».

En évoquant une écoute active de chaque patient en période de traitement afin de décider du traitement adéquat, la Pr Vololontiana rapporte l’existence de « soixante deux guéris en trois jours dont quatre dans la capitale et cinquante-huit répertoriés dans la région Atsinanana ». Les malades quittent les hôpitaux et rejoignent leurs familles, quand les résultats de deux tests d’identification du coronavirus ou PCR espacés de deux jours le prouvent. Le passage aux tests intervient à l’issue de deux semaines de traitement.

Prise en charge

« S’agissant du traitement administré sur les malades, le pays adopte sa propre stratégie. À Toamasina, la prévention est accentuée, mais on peut citer également la consommation du CVO afin de renforcer la défense immunitaire chez les personnes saines. Le CVO à titre curatif, par ailleurs, est donné aux malades dans le respect de leur consentement », révèle la Pr Vololontiana.

Les nouveaux malades, au nombre de quarante quatre hier, sont immédiatement hospitalisés. « Les tests sont multipliés », justifie la Pr Vololontiana face au nombre de cas positifs rapportés en rapide augmentation. C’est à Toamasina que se trouvent quarante nouveaux malades et les quatre autres dans la capitale. Le laboratoire mobile déployé à Toamasina a détecté neuf cas positifs sur quarante prélèvements analysés. À Antananarivo, l’Institut Pasteur a détecté trente-et-un cas positifs sur les prélèvements en provenance de Toamasina. Quatre cas positifs enregistrés dans la capitale sont détectés après l’analyse de cent-vingt-six prélèvements analysés au laboratoire de l’hôpital HJRA.

« Cette nouvelle pandémie interpelle par rapport à l’orientation des soins. Le malade a le dernier mot. C’est lui qui décide s’il prend du CVO ou non, et le corps médical s’engage à soigner dans le respect du dosage et de la posologie du médicament à donner au patient », affirme la Pr Vololontiana. Huit cent cinquante-six malades sont actuellement en traitement et un patient vient de sortir d’un état grave parmi les hospitalisés de Toamasina. Au CHU d’Andohatapenaka, un malade est toujours dans un état grave et à Befelatanana, il y en a quatre. Neuf malades en état grave sont totalisés jusque-là.