Ressources stratégiques – British Petroleum demande une exonération de TVA

Face aux sénateurs, le ministre des Mines et des ressources stratégiques Fidiniavo Ravokatra a fait savoir que la compagnie British Petroleum demande à bénéficier d’une exonération de TVA pour la poursuite de ses activités d’exploration. Une demande qui sera étudiée dans le projet de Loi de finances rectificative, selon le ministre. Fidiniavo Ravokatra d’expliquer que cette exonération permettrait à Madagascar d’être compétitif.

« British Petroleum entre dans la phase 2, au cours de laquelle elle devrait mobiliser plus de moyens. Les biens et services engagés sont frappés de TVA, ce qui augmentera le montant des investissements », explique le ministre qui estime que le pays devrait faciliter davantage les explorations et les recherches. Fidiniavo Ravokatra ­a rappelé que BP est la seule compagnie à­ poursuivre­ ses activités d’exploration à Madagascar. La phase d’exploration, issue du contrat de partage signé en 2017 court sur huit ans. « Si elle était concluante, il faudra de nouvelles négociations avant la phase d’exploration », indique le ministre.