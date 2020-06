Météo – Une semaine givrée

Durant cette semaine, le froid sera au rendez-vous dans presque toutes les régions de la grande île. Les personnes fragiles doivent bien se protéger du froid.

Le froid se fait déjà sentir tout au long de la journée. C’est le signe que nous entamons la période hivernale. Avec le temps qui devient de plus en plus froid, la vente des vêtements chauds, des accessoires pour l’hiver augmente. Depuis le début de la semaine, la température minimale est plus basse notamment dans la région de Vakinankaratra qui enregistre une minimale de 6° à 8°C.

La température connaîtra une baisse pour cette semaine, a indiqué la prévision météorologique de cette semaine. À Antananarivo, la température variera entre 9°C à 11°C et la température maximale atteindra 18°C. « Un temps venteux sera au rendez-vous. Des crachins seraient également attendus toute la journée, surtout pour la journée de mercredi », indique un prévisionniste. L’alizé définit le temps dans la grande île actuellement. Ainsi, un risque d’averses sur la côte Est du pays et un temps nuageux et une possibilité de crachins dans la partie Est de la haute terre centrale.

Bien se protéger du froid

Un amas nuageux avait persisté dans la partie Ouest du pays. La prévision indique quand même un temps sec dans cette partie dans les trois jours. Pour cette journée, la température dans la capitale variera entre 8 à 10°C, tandis qu’à Antsohihy, elle est de 34°C.

Par conséquent, les maladies respiratoires pourraient sévir. Les médecins font appel à la vigilance des personnes les plus vulnérables, notamment les personnes classées dans le Broncho Pneumopathie Chronique Obstructive (BPCO) ou encore les personnes asthmatiques. Les gestes barrières pour prévenir le coronavirus dans le pays, seront largement utiles pour se protéger des autres maladies respiratoires comme la grippe. « Il ne faut pas oublier les mesures de protection, surtout pour les personnes vulnérables qui doivent se protéger du froid deux fois plus que les autres personnes en ce début de la période d’hiver », indique le Professeur Joelson Lovaniaina Rakoto- son, pneumologue.

Les personnes atteintes de BPCO doivent manger des aliments riches en Vitamine C et calcium pour renforcer leur immunité. « Il faut éviter la fatigue surtout pour les personnes fragiles. Les fruits et légumes riches en nutriments, sont importants pour bien se prémunir de cette maladie. Il faut consulter les médecins en cas de symptômes suspects », conclut le pneumologue.