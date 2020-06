Mahajanga – Chute de 70% des chiffres d’affaires du privé

Les membres du Groupement des entreprises privés de Mahajanga (Gepam) sont en grande majorité affectés par la situation d’état d’urgence sanitaire que la ville traverse bien que le confinement y soit partiel.

« La majorité des entreprises souffrent car les partenaires commerciaux ne fonctionnent plus normalement. Les principales causes sont liées aux restrictions de déplacement et de transport, aux mesures de mise en quarantaine des boutres, à la fermeture des établissements scolaires, mais surtout à l’effritement du pouvoir d’achat. Les consommateurs sont fortement affectés et la demande s’écroule en dessous de la normale. Une chute des chiffres d’affaires de 70% est constatée, bien que certains membres aient accordé un crédit supplémentaire à leurs clients », déclare le porte-parole du Gepam.

Malgré cette situation et quelques communications, les banques primaires n’accordent que peu voire aucun découvert supplémentaire, ni un soutien par la mise en place d’une ligne de fonds de roulement exceptionnel. Des entreprises membres qui continuent d’exercer leurs activités, subissent une augmentation de leurs charges sociales. Car ils sont obligés de prendre des mesures et investir dans des matériels de prévention et de détection du Covid-19, dont la désinfections des locaux, l’achat de gels hydro-alcooliques et des masques bucco-nasaux, l’utilisation des thermomètres à infrarouge.

Les protocoles sanitaires, les gestes-barrières et les différentes mesures sont appliqués. « Vis-à-vis de leurs employés, certaines entreprises ont déjà adopté des mesures alternatives par les anticipations des congés payés. De même, la réduction des heures de travail sans modification de salaire et le travail par roulement sont aussi instaurés depuis l’application de l’état d’urgence sanitaire à Madagascar. En résumé, les différentes entités membres du Gepam sont fortement impactées par les mesures sanitaires liées à la pandémie »,fait remarquer le président du Groupement.

Le Gepam est une association qui regroupe les entreprises privées intervenant dans la ville de Mahajanga. Défendant les intérêts des entreprises membres, il milite pour l’instauration d’un climat favorable des affaires auprès de l’administration centrale et locale.