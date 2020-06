Education – Les enseignants techniques manquent de moyens

À travers un communiqué daté d’hier, le Syndicat des travailleurs du ministère de l’emploi, de l’enseignement technique et de la formation professionnelle (STMEEFP) tire la sonnette d’alarme face au manque de moyen pour l’enseignement technique. « Ce n’est pas un fait nouveau, avec le manque de moyen, l’enseignement techni­que est laissé pour compte. C’est le cas par exemple des lacunes liées au manque de pratique pour les apprentis », indique Rodolphe Ramiharijafy, secrétaire général. Le matériel manque également.

« L’insuffisance des matières d’œuvres pèse sur la formation délivrée aux apprentis. C’est le cas pour les élèves au niveau des lycées techniques et professionnels, et les centres de forma­tion technique. Nous pensons que l’insuffisance implique qu’il y a une lacune surtout durant le contrôle continu. De plus, les cours de cinq heures de dessin technique sont parfois négligés », indique le responsable. Le syndicat requiert la mise en valeur de l’enseignement technique pour l’avenir. « Nous demandons à ce que le ministère considère l’enseignement technique comme un levier du développement et un élément essentiel dans l’éducation», conclut-il.