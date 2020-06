Digitalisation – Les factures Jirama payables via les GAB et TPE

Diversifier les moyens de paiement. C’est dans cette optique que la compagnie nationale d’eau et d’électricité a signé, hier, une convention de partenariat avec la banque Boa-Madagascar. De cette convention résultent cinq moyens de paiement qui permettront, en théorie, de réduire les files d’attente au niveau des agences de paiement de la Jirama. Les guichets automatiques de banque (GAB) de la Boa seront actualisés pour intégrer une option Jirama. Les terminaux de paiement électronique seront aussi à même d’intégrer le système de paiement des factures de la compagnie à travers les cartes Visa des clients non Boa et les cartes Sésame des clients de la banque. Des moyens de paiement qui sont encore en phase tests.

« Le canal TPE Boa et les agences sont déjà opérationnels. Les autres canaux en ligne qui sont encore en phase tests. Cependant, comme toute opération bancaire, ces paiements seront facturés tant à la compagnie qu’aux usagers. Ces derniers auront à payer un frais de transfert symbolique pour le paiement de leurs factures d’eau et d’électricité », rassure Othmane Alaoui, directeur général de la banque.