Démolition – Les conseillers du TIM montent au créneau

La démolition des box dans le centre ville est au centre de discorde entre le maire de la commune urbaine d’Antananarivo (CUA), Naina Andriantsitohaina et les propriétaires concernés. « Ces box ont été bâtis sur des lieux non constructibles », avance la CUA. « Une convention a été établie entre nous et les anciens dirigeants de la commune », soutiennent les victimes.

L’atmosphère est tendue entre les deux parties du fait que la municipalité n’a pas fait machine arrière sur son initiative de remettre l’ordre dans la ville d’Antananarivo en termes d’assainissement. De l’autre côté, les conseillers élus sous l’étendard du Tiako i Madagasikara (TIM) sont sortis de leur tanière pour s’exprimer sur cette affaire en déclarant qu’ils désapprouvent l’acte de démolition. C’est la première initiative du maire Naina Andriantsitohaina contestée publiquement par les conseillers de l’opposition au sein de la CUA.

Après la démolition des box à Soarano, le TIM choisit de former un bloc avec les marchands délogés à la municipalité pour dénoncer ensemble l’acte de la mairie.