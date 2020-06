Covid-19 – Une vingtaine d’agents de santé en cours de traitement

Il y a trois jours, une dizaine d’agents de santé de l’hôpital de Fenoarivo-Atsinanana ont débarqué à Toamasina. Ils ont été transférés dans les sites de prise en charge des victimes de l’épidémie de coronavirus, non pas pour renforcer les professionnels de santé de cette ville portuaire, mais pour suivre des traitements contre la Covid-19. Ils ont contracté le virus. Parmi eux, il y a des médecins, des radiologues, des paramédicaux. «Des patients de l’hôpital de Fenoarivo-Atsinanana avaient le virus de la Covid-19. Malheureusement, le personnel de l’établissement ne l’a pas su. Des professionnels de santé les ont pris en charge, sans équipements de protection complets. C’est ainsi qu’ils ont attrapé le virus», raconte le président d’une association des professionnels de santé à Toamasina, hier.

Le nombre des agents de santé infectés par le virus ne cesse d’augmenter à l’Est. La semaine passée, des médecins et paramédicaux ont rapporté que huit professionnels de santé ont été infectés, dont trois médecins, des paramédicaux et des internes. Hier, les syndicats de médecins, d’infirmiers et de sages-femmes affirment l’existence d’une vingtaine de cas actifs dans les hôpitaux et dans les autres centres de prise en charge des victimes de Covid-19 à Toamasina. D’autres seraient traités à domicile. « Il y a au moins vingt-six cas actifs chez nous, dont des médecins, des paramédicaux, des personnels d’appui, des internes et un pharmacien », indique notre source. Certains ont recouvré la santé et sont sortis de l’hôpital, ces derniers jours. D’autres débutent leur traitement.

Des agents de santé de Toamasina appréhendent la hausse du nombre des professionnels de santé infectés par le coronavirus. Ils seraient peu protégés contre le virus. « Les équipements de protection individuelle (EPI) sont peut-être complets dans les hôpitaux qui prennent en charge les porteurs du virus. Ce n’est pas le cas dans les centres de santé de base et dans les autres formations sanitaires où les agents de santé ne sont munis que de gants, de masques et de leur sur-blouse habituel. C’est risqué, car le virus se propage déjà dans la communauté. Ils peuvent recevoir des porteurs de virus sans le savoir, comme on l’a vu à Fenoarivo-Atsinanana », alertent des professionnels de santé.

Il y a une semaine, le ministère de la Santé publique a reçu trente mille blouses de protection individuelle, trois cent mille paires de gants, cinquante mille masques et trente deux mille sur chaussures des Émirats Arabes. Il n’y a pas longtemps, la Fondation Jack Ma a également doté Madagascar d’équipements de protection. Le ministère de la Santé publique a prévu de prioriser la distribution de ces EPI dans les régions les plus touchées par l’épidémie, mais a assuré que les autres régions recevront aussi leurs parts pour renforcer la protection des professionnels de santé, s’il arrivait que des cas y apparaissent.