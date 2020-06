Ambohidratrimo – Un bandit et son complice gardien tués par balle

Un gang a perdu deux de ses hommes. C’était lors d’un échange de tirs avec les gendarmes, hier à 00h30 à Fidasiana Ambohitsiroa, commune d’Ambohidratrimo.

Deux brigands ont été abattus par balle au cours d’un échange de tirs avec les forces de la gendarmerie d’Ambohidratrimo, hier à 00h30. La scène digne d’un film d’action s’est déroulée dans une enceinte clôturée qui a été prise pour cible par une bande de cinq hommes munis de pistolets automatiques.

Peu avant ce violent affrontement, les gendarmes ont été alertés qu’un holdup se préparait à Fidasiana, dans le fokontany d’Ambohi­tsiroa. Sitôt, un capitaine au commandement de compagnie et son escadron, accompagnés de leurs collègues de la brigade se sont rendus sur les lieux. À leur arrivée, les cinq malfrats se trouvaient encore dans la propriété dévalisée. « Les scélérats s’apprêtaient à prendre la fuite lorsque les gendarmes sont arrivés. Le gang n’a pas hésité à ouvrir le feu en direction des forces de l’ordre dès leur entrée dans la cour », selon les informations glanées.

Les éléments d’intervention se sont mis à couvert avant de répliquer aux tirs.

Blessé

Deux des malfrats qui se trouvaient dans leur ligne de mire ont été frappés par les projectiles. Dans le sauve qui peut, le propriétaire du foyer a été blessé au visage. Il a déjà reçu des soins.

Les trois bandits qui restaient ont battu en retraite et pris la clé des champs. Les gendarmes se sont lancés à leur poursuite mais ont perdu leurs traces.

Le gardien de la propriété faisait partie de cette escouade criminelle. C’était l’un des deux hommes tombés sous les balles lors de l’échange de tirs. Les bandits ont dépouillé leurs victimes d’un montant de deux millions d’ariary, de deux téléphones de marque Huawei et de nombreux bijoux en or. Bijoux qui ont été retrouvés et restitués.

Une enquête a été ouverte et confiée aux fins limiers de la compagnie d’Ambohi­dratrimo. Les coauteurs qui ont échappé aux gendarmes sont toujours recherchés. Les dépouilles des deux hommes du gang ont été transférées à la morgue où leurs familles pourront les récupérer, selon les explications reçues.