Administration – La Paositra Malagasy fait bouger les lignes

Face aux députés, le ministre des Postes annonce un renouveau. L’institution entre dans l’ère de la digitalisation des services monétaires.

Diversifier les activités. C’est de cette manière que le ministère des Postes, des Télécommunication et du Développement Numérique entend mener le projet de renouveau de la Paositra Malagasy. « Dans le projet de rebranding de la Paositra Malagasy, nous envisageons de concentrer nos efforts sur le renforcement des services financiers de cette institution. À l’image de la microfinance et du concept de banque postale », a annoncé Andriamanohisoa Ramaherijaona, ministre des Postes, des Télécommunica­tion et du Développement Numérique, lors de la présentation du rapport d’activité de ce ministère devant les députés, hier à Ivato.

Le responsable souligne les efforts de cette administration en ce qui concerne l’inclusion financière comme le mobile banking, le E-mandat ou encore le post transfert. Ceux-ci seront mis en avant afin de garantir l’efficacité de ces services financiers dans tous les bureaux de postes sur le territoire national. La Paositra Malagasy mise gros sur les technologies numériques pour améliorer ses services, pour ne mentionner que la mise à l’épreuve du système de transfert « Poste money » lors de l’initiation du projet « Tosika Fameno ».

Dématérialisation

« Plus d’une centaine de milliers de familles ont pu bénéficier de cette aide étatique distribuée via notre système de paiement de masse. Un système que nous envisageons d’utiliser dans d’autres contextes comme le paiement des bourses d’études des étudiants des universités publiques, le paiement des factures d’eau et d’électricité ou encore le paiement de salaire des fonctionnaires », ajoute Andriamanohisoa Ramaherijaona.

Longtemps considéré comme un service désuet, la Paositra Malagasy refait peau neuve afin de répondre de manière optimale aux attentes des utilisateurs. De nouvelles stratégies seront menées afin de continuer à moderniser la Paositra Malagasy, grâce à l’utilisation du numérique et l’entrée dans l’ère de la digitalisation de la société d’État.

Il s’agit d’un procédé qui vise à transformer des processus traditionnels, des objets, des outils ou encore des professions par les technologies digitales afin de les rendre plus performants. « Au départ, j’ai été sceptique sur la qualité de services que pouvait proposer la poste, étant donné l’évolution des nouvelles technologies. Mais je me suis rendu compte qu’au contraire, ces technologies ont permis à la Paositra Malagasy de s’améliorer. Personnellement, j’utilise surtout le service épargne, le transfert d’argent et le service express d’envoi de colis », explique un grossiste de la capitale qui trouvent avantageux, les tarifs appliqués Paositra Malagasy sur le marché local. Le service épargne « Tsinjo lavitra » suivra aussi le processus de dématérialisation d’ici peu, selon le MPTDN.