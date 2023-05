TSIROANOMANDIDY – Il tue son père pour un litige foncier

En cavale. Un jeune homme de 23 ans s’est enfui, emportant le fusil et le couteau avec lesquels il a abattu son propre père de 66 ans. L’assassinat monstrueux a été perpétré le samedi 6 mai, dans la commune d’Antsaha­lava, à Tsiroanomandidy. Des gendarmes du poste fixe de Beambiaty ont rejoint les lieux du crime dès qu’ils ont appris du maire la nouvelle consternante. À leur arrivée, le corps du défunt était déjà lavé, habillé et allongé sur la table funéraire dans sa maison. La victime, un cultivateur, avait reçu une balle de fusil de chasse dans la partie gauche de son ventre, causant une éviscération. Les gendarmes ont également constaté une longue estafilade sur la gorge, un peu à gauche, du sexagénaire. Selon leur première enquête réalisée sur place, la famille est confrontée à un problème foncier. L’homme et son fils se sont disputés et en sont venus aux mains. Leur altercation a dégénéré. Après avoir fait l’irréparable, le parricide a pris le large. Les gendarmes et le fokonolona ont tenté de le poursuivre, mais ils ont perdu ses traces et sont rentrés bredouilles.