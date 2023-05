TSARARANO-AMBANY – L’élection du chef de fokontany perturbée

Le pire est à craindre aux prochaines élections à Madagascar, en particulier à Mahajanga. Ce qui s’est produit samedi matin dans le fokontany de Tsararano-ambany, durant l’élection du chef de fokontany, pourrait se produire si des mesures ne sont pas prises. Des membres du fokonolona se sont introduits en masse dans le bureau de vote pour contester l’organisation. Désordre et cris ainsi que tapages ont régné. Les hommes de la police nationale présents sur place n’ont pas pu les maîtriser. Les « manifestants » ont refusé de quitter la salle, les organisateurs ont alors décidé de déménager dans une autre pièce. Mais les électeurs se sont aussi rués derrière eux et ont pénétré dans le bureau de vote. Certains ont revendiqué l’arrêt du vote tandis que d’autres ont accusé des individus présents de perturber le déroulement de l’élection. Des éléments des Forces d’intervention de la police ont été appelés à la rescousse pour calmer la situation. Après de longs moments de palabres, de tergiversations, de discussions, l’élection a finalement pu se faire. De nouveaux chefs de fokontany ont ainsi été élus à Tsararano-ambany et à Antanimalandy ainsi que des adjoints de chefs de fokontany à Mahatsinjo et Tsaramandroso- ambany.