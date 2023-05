RALLYE – CLIO TROPHY TERRE – Mika Rasoamaromaka sacré chez les juniors

À tour de rôle. Mika Rasoamaromaka a brillé ce weekend après son abandon, lors de la manche inaugurale. Son jumeau, Faniry Rasoamaromaka, a terminé troisième chez les juniors et cinquième au général, à la 26e édition du Rallye des Causses, au début d’avril, comptant pour le Clio Trophy et première manche du championnat de France des rallyes terre. Ce weekend, Mika co-piloté par Bastien Pouget sur Renault Clio RS Rally 5 a rectifié son tir et a réalisé lui aussi un exploit extraordinaire au 23e Rallye Castine terre d’Occitanie, qui s’est déroulé du 5 au 7 mai à Bretenoux dans le département du Lot. L’équipage Mika-Pouget complète le podium de Rallye Clio Trophy (+29.7) comptant pour la deuxième manche du championnat français. Outre le podium, Mika finit premier dans la catégorie des juniors. Il a aussi brillé en réalisant un temps scratch à l’issue de la spéciale 5 à Cazillac, longue de 19km.

Des hauts et des bas

«Nous avons bien entamé le rallye et avons effectué un bon chrono. Nous avons terminé cinquième, lors de la première boucle de samedi matin, et nous avons amélioré notre classement en grimpant à la quatrième place dans l’après-midi», relate Mika. Le cham-pion de Madagascar en 2021 s’est propulsé en troisième position le lendemain. Au power stage, à la suite d’une réclamation, Mika a été pénalisé de dix secondes de temps forfaitaire et a, par conséquent, raté de cinq secondes le temps scratch. «Nous étions déjà leader chez les juniors et nous avons géré pour assurer la troisième place au général», explique-t-il. Faniry a dû malheureusement abandonner dès la première journée. «À cause d’une erreur de note de co-pilotage, nous avons fait une sortie de route, mais ce n’était pas grave. Par contre, les dégâts sur la voiture ont été importants. Nous avons repris sans pression la course le lendemain en rallye 2», regrette Faniry. «Nous étions tout de même prudents pour gérer nos points dans la catégorie des juniors», confie-t-il. Le vainqueur de la première manche, le duo Jean Sébastien Vigion-Yannick Roche confirme et s’installe sur la plus haute marche du podium du classement général. Il a été talonné par l’équi­page Laurent Reuche- Spart (+26.9). Dix épreuves spéciales, longues de 138km, ont été au menu d’une cinquantaine d’engagés. La troisième et prochaine manche du champion de France terre, le Rallye Terre d’Aléria en Haute-Corse, aura lieu les 1er, 2 et 3 juin.