PRESSE SPORTIVE – FORMATION – CFEM soutient les journalistes

Dans le cadre de la formation organisée par 67 City FC et dirigée par le journaliste et commentateur sportif français, Romain Grimaud, l’association des clubs football élites de Madagascar (CFEM) apporte sa pierre à l’édifice et prendra en charge les droits de participation à la formation, d’une partie des intéressés. Le président de CFEM, instance organisatrice de l’Orange Pro League, Henin­tsoa Rakotoharimanana, accompagné de ses proches collaborateurs, a remis ce lundi à Andoharanofotsy, une enveloppe d’un million d’ariary au président de l’Union des journalistes sportifs de Madagascar, Serge Rasanda. Le droit de participation est fixé à 150 000 ariary par personne, ce qui n’est pas abordable pour la plupart des membres de l’association. «Nous voulons principalement appuyer les journalistes qui couvrent les événements de foot et surtout la Pro League», souligne le patron de CFEM. La formation s’étalera sur trois jours, du 30 mai au 2 juin, au Havana Resort à Ambohidahy. Le formateur, Romain Grimaud, a des expériences en béton dans le domaine pour avoir couvert cinq Coupes du monde, onze Coupes d’Afrique des nations, cinq Jeux olympiques d’été et six JO d’hiver, onze mondiaux d’athlétisme, ainsi que de nombreuses Ligues des champions européennes et africaines, et aussi des saisons de la NBA.