LOI SUR LES INVESTISSEMENTS – Éclairage à l’Assemblée nationale

Moment fatidique. Après son adoption par le Conseil des ministres, le projet de loi sur les investissements est passé hier aux travaux de commission de l’Assemblee nationale. Le ministre de l’Industrialisation, du commerce et de la consommation, Edgard Razafindravahy a présenté la nouvelle loi aux membres de la commission chargée de l’industrie et de la promotion du secteur privé. Le ministre Razafindravahy a expliqué l’importance de ce projet de loi. L’ancienne loi adoptée en 2007 est tombée en désuétude et a dû être modifiée pour répondre aux demandes des entrepreneurs face à l’évolution du tissu économique mondial. Il s’agit de mettre en place une égalité des investissements entre les ressortissants nationaux et les étrangers. La motivation de la réforme est évidente a déclaré le président de la Commission et député élu à Antananarivo Avaradrano, Heriniaina Andriambelosoa. Les représentants du secteur privé ont assisté à la séance apportant leur soutien au projet de loi.