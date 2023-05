JIRAMA – Trois mille mètres de conduites d’eau arrivées à Mahajanga

Le projet d’approvisionnement en eau pour tous dans la région Boeny est en cours de réalisation, à commencer par des travaux de dédoublement des conduites d’eau de la Jirama Phase 1. Une partie de ces grosses conduites ou tuyaux, sous la référence PEHD 315 – PN 16, au total 295 barres de 11,80 mètres chacune, a été acheminée à Belobaka, dans le district de Mahajanga 2, la semaine passée. Ces équipements sont indispensables pour la canalisation de plus de 3 500 mètres sur les 7 300 m prévus par la Jirama dans la première phase de ce projet. La moitié a déjà été installée l’année dernière. Cette première phase est partie du forage d’Andranotakatra jusqu’au réservoir de Mangatokana. La seconde phase de dédoublement des canalisations sera longue de 11 400 mètres et débutera au niveau de la station de pompage de Mahavelona jusqu’au réservoir d’Antani­malandy. Le problème de pénurie d’eau sera résolu à 100% au terme des travaux de cette deuxième phase. Plus de cent trente mille personnes jouiront de ce projet à l’issue de ces travaux. Le fokontany d’Ambo­rovy peut également bénéficier d’une extension du projet.