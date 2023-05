FOOTBALL – COUPE DES SÉLECTIONS RÉGIONALES – Atsimo Andrefana et Sava poursuivent leur sans faute

Deux sélections tout près de la qualification. L’équipe d’Atsimo Andrefana et celle de Sava réalisent un parcours sans faute à la deuxième phase de la Coupe des sélections régionales U19. La formation du Sud-Ouest a battu sèchement lundi à Ihosy, la sélection de Vakinankaratra par 4 buts à 0. Les Tuléarois ont défait d’entrée Anosy (2-1) ce weekend. Dans le même site, l’équipe de Tolagnaro a, quant à elle, arraché sa première victoire en disposant de celle du Atsimo Atsina­nana, 3 à 2. Dans le groupe du site de Mahajanga, Sava enregistre elle aussi une deuxième victoire. Après son succès face à l’équipe hôte de Boeny, Sava s’est imposée en première journée (2 à 1) contre Atsinanana qui se dirige, pour sa part, vers la sortie après ses deux défaites consécutives. Et après sa lourde défaite de samedi, Boeny a écarté par 2 à 0 Itasy. Sava occupe ainsi la position de leader du groupe de Mahajanga, et Atsimo Andrefana se trouve de son côté en tête de la poule d’Ihosy. La troisième et dernière journée de la phase II déterminera, ce mercredi, les deux équipes, la mieux classée de chaque groupe, qualifiées à la grande finale programmée, ce dimanche dans la capitale.