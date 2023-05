FOIRE AUX PLANTES – L’événement met en valeur les producteurs locaux

Plus de 80 stands avec divers artisans vont participer à l’évènement « Foire aux plantes ». Le rendez-vous pour les passionnés de la verdure est donné du 1er au 4 juin 2023. Des exposants issus d’activités diversifiées seront présents au Palais des sports et de la culture de Mahamasina pendant ces quatre jours. Les huiles essentielles, l’horticulture, l’agriculture, les produits cosmétiques et les produits de transformation agro-alimentaires, la médecine naturelle et les poteries, seront mis en exergues durant la foire. « L’évènement est organisé pour développer les branches d’emploi dans les différents secteurs déjà cités, » souligne Bakoly Sarah, l’organisatrice de l’évènement. Des acteurs venant d’autres régions , Antsirabe et Fandriana, multiplieront la diversité des produits exposés. « C’est un événement dédié à un rendez-vous entre les professionnels et les passionnés. Ce sera également un moment de partage entre eux. La maison du vita malagasy, Bonsaï zen, Semences Madagascar…. Et encore plusieurs acteurs, vont participer à cette foire », selon l’organisatrice de l’événement. Ce sera une occasion pour les amoureux de la nature de rencontrer des producteurs locaux, des travailleurs de la terre. Une grande opportunité s’offre à ceux qui veulent acheter des vases, des semences, des engrais et des plantes vertes mais également des plantes ornementales, comme les orchidées.