COOPÉRATION RÉGIONALE – Remise d’équipements pour mettre en réseau la commune

Tous les bâtiments de la commune urbaine de Mahajanga (CUM) seront mis en réseau. Ce projet date de plusieurs années. Aujourd’hui, il sera enfin réalisé grâce au partenariat de la ville de Mulhouse, du ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères par le biais de Gescod. C’est dans cette optique que du matériel informatique a été remis officiellement aux premiers responsables de la délégation spéciale de la commune de Mahajanga, dirigée par la présidente, (PDS), Zafiarinefo Velomary Tonga­nirina, vendredi à l’hôtel de ville. Cet appui technique entre dans le cadre du projet de développement de la municipalité. L’objectif est de mettre en place la bonne gouvernance par la digitalisation et l’informatisation et d’améliorer la qualité du service au public. « Ces équipements arrivent à point nommé, parce qu’à l’heure actuelle, quelques logiciels de gestion des données, développés par la cellule informatique de la CUM attendent leur opérationnalisation. Un logiciel de gestion des recettes communales en collaboration avec la direction de la comptabilité publique (DCP) est aussi en phase de test », déclare la PDS. C’est la première vague d’équipements. D’autres matériels, tels que des ordinateurs pour les guichets uniques, seront bientôt remis à la commune urbaine de Mahajanga.