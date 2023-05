CONSOMMATION – Des investigations sur la viande à Antananarivo-ville

La présence de formol dans la viande n’est pas encore vérifiée. Le ministère de l’Industrie, du Commerce et de la Consommation lance une investigation pour protéger la santé des consommateurs.

Vigilant. Des prélèvements d’échantillons de viande seront envoyés au laboratoire de l’Agence de contrôle de la sécurité sanitaire et de la qualité des denrées alimentaires (ACSQDA) auprès du ministère de la Santé publique, pour être analysés, ce jour. Le ministère de l’Industrie, du Commerce et de la Consommation (MICC) a décidé de mener des investigations pour vérifier les informations qui circulent, sur la présence de formol dans la viande. « Les analyses de laboratoire confirmeront la présence de formol ou pas. Les résultats sont attendus d’ici vendredi ou samedi. Si la présence de formol est vérifiée, les responsables seront poursuivis car ils empoisonnent les consommateurs», indique Laurencia Razanadrakoto, directeur de la Protection des consommateurs auprès du MICC, hier. La consommation de denrées contenant du formol est dangereuse pour la santé. « On peut en mourir, si on en consomme en grande quantité. », note un vétérinaire sanitaire. Il reste, toutefois, perplexe sur la présence de ce poison dans la viande. « La sécurité et la qualité des viandes qui sortent desabattoirs sont assurées. Nous effectuons des contrôles, quotidiennement, outre les inspections chez les bouchers. Je rentre d’une inspection, en ce moment, mais j’ai rien remarqué d’anormal sur les viandes exposées sur les étals » affirme-t-il.

Rumeurs

D’autres vétérinaires sanitaires de la santé publique et de la santé animale à Antananarivo-ville ont mené des enquêtes sur de la viande hachée exposée sur les étals de quelques bouchers à Ampasampito, hier. Sa couleur rouge vive a alerté ces techniciens. « Ce n’est pas naturel. Il y a, probablement de l’additif », indique une source. Les résultats des enquêtes, effectuées hier-même, ont confirmé la présence de l’additif, qui ne serait pas dangereux, dans ces produits transformés. « Ces bouchers auraient ajouté du salpêtre sur la viande hachée. L’utilisation de ce produit est autorisée, pour la conservation et la lutte contre la prolifération des microbes sur les produits transformés comme les charcuteries », communique un technicien. L’hypothèse sur la présence de formol a été vite, écartée. « Nous n’avons pas senti d’odeurs suspectes sur la viande.

Elle a l’odeur de la viande », lance un vétérinaire. Le Dr Raymond, vice-ministre en charge de l’Élevage, affirme que les informations sur la présence de formol dans la viande sont de pures rumeurs. « Elles sont véhiculées pour perturber l’opinion et pour nuire aux paysans, en poussant les ménages à ne pas consommer de viande. Nous ne pouvons pas l’accepter. S’il y a eu du formol dans la viande, l’odeur aura été insupportable », assène-t-il. Des vétérinaires exhortent, toutefois, les bouchers, de ne pas duper les consommateurs, avec des produits non naturels. « Vendez vos produits, à l’état naturel. Respectez le dosage des produits additifs, en cas d’utilisation de colorant ou de salpêtre. En cas de surdosage, les consommateurs sont exposés à des risques de maladie, comme le cancer », avertit un vétérinaire.