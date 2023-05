CONCERT – La Grande île est prête à accueillir l’humoriste Fary

À partir de 19 heures au Novotel Ivandry, l’humoriste Fary se produira pour le grand public malgache. Des stars locales animeront la scène avec le talentueux Français Fary Lopes B.

Ce 21 mai, le Novotel Ivandry ouvrira ses portes aux grands fans de l’humour, à l’occasion de la tournée internationale de l’humoriste Fary. Le show commencera à partir de 19 heures. Des grandes stars malgaches ouvriront la scène. Dans la première partie de la soirée, un défilé avec Bogasy est prévu. Un show inédit sera offert par le groupe TGC. Des jeunes musiciens locaux joueront du jazz afin de compléter l’ambiance. L’humoriste malgache Sombiniaina sera là pendant la soirée à Ivandry. Fary Lopes B, le jeune humoriste français, est très connu pour son talent pour aborder des sujets saillants. Pour cette première fois à Madagascar, il jouera « Aime-moi si tu peux ». Partenaire de l’évènement, l’entreprise Telma vise à promouvoir l’art et la diversité culturelle à Madagascar. « Fary demeurera trois jours à Madagascar et pendant ce temps, on lui fera découvrir la beauté de la Grande île. Cet évènement est opportun pour le pays. » souligne l’organisateur de l’événement. Pour ceux qui ne le savent pas, ce nouveau visage de l’humour français a commencé sa carrière avec le Jamel Comedy Club en 2012. Cet évènement sera le lieu de rendez-vous pour les passionnés de l’humour, et de la mode ainsi que de la danse. Le show de Fary sera pour les fans malgaches une occasion de voir le talentueux artiste en live. Après ce grand show à Madagascar, l’artiste continuera ses tournées le 27 mai à l’île Maurice, toujours avec le thème « Aime-moi si tu peux ».