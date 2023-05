ATHLÉTISME-STAGE – Haingo Brigitte Razanajafy court le 100m en 11’47

Les résultats de la compétition du weekend ont montré des progrès probants des athlètes stagiaires en athlétisme en Chine.

Un beau présage. À cent neuf jours de l’ouverture de la XIe édition des Jeux des iles de l’océan Indien (JIOI) du 25 août au 3 septembre à Madagascar, les athlètes qui suivent un stage de perfectionnement en Chine, ont affronté des athlètes locaux de la commune de Panzhihua dimanche, au stade de Panzhihua. Haingo Brigitte Razana­jafy a réalisé une belle performance personnelle en réalisant le 100m plat en 11.47, après avoir couru la même distance en 11.53 le 18 avril. Le 6 avril, Haingo Brigitte Razanajafy a déjà annoncé la couleur en courant le 100m en 11.57. En moins d’un mois, elle n’a cessé d’améliorer sa performance et c’est du beau présage pour la Grande ile. Par rapport au record des JIOI qui est de 11.49, détenu par Hanitra Rakotondrabe qui l’a réalisé le 10 aout 1998 à La Réunion, Haingo Brigitte Razanajafy pourra inscrire son nom au détenteur d’un record au cas où tout se passera bien dans cent neuf jours à Madagascar. Mais nous ne sommes pas encore là et, avec les aléas du sport, rien n’est défini à l’avance. Zo Henintsoa Mamian­driambololona a couru la distance de 100 m en 11.71 en améliorant de peu sa performance de 11.74 réalisé le 18 avril. Toujours sur la même distance, Ophélie Razafiman­dimby a stagné et elle n’a pas réussi à améliorer son temps qui est celui de son record personnel (12.28).

Petit recul

Chez les hommes, Sylvain Benandro a réalisé un temps de 10.48 sur la distance de 100m tandis que Bruto Randrianomenitompo a fait un petit recul sur la même distance dans un temps de 10.50. Le 18 avril, Bruto Randrianomenitompo a couru le 100m en 10.48. Notons que le record des Jeux des iles pour la distance reine de l’athlétisme de 100m masculin a été détenu par le Réunionnais Vallon Hoareau Alexandre en 10.36 réalisé le 10 aout 1998 à La Réunion. Les athlètes masculins doivent redoubler d’effort car les autres iles se sont entrainées en Grande-Bretagne voire même aux États-Unis pour les Mauri­ciens. Sur la distance de 400m, les stagiaires masculins en Chine doivent redoubler d’effort pour battre le record des JIOI détenu par le Mauricien Eric Milazar qui est de 45.78 réalisé le 5 septembre 2003 à Maurice. Patrice Remandro a couru la distance de 400 m en 47.23, suivi de Vavara Cléot en 47.32 et de Lorin Damien en 47.38.

Résultats du 7 mai

100m Dames: Haingo Razanajafy 11.47, Zo Henintsoa 11.71, Floren­tina 12.32, Ophélie Razafimandimby 12.42

100m hommes: Benandro Sylvain 10.48, Bruto Randrianomenitompo 10.50

400m hommes: Patrice Remandro 47.23, Aina Cléot Vavara 47.32, Lorin Damien 47.38

400mhaie: Bezara 52.62

Longueur dames: Florentine 5.90, 800m Hommes: Soazara Lahivo­katse: 1.54.00