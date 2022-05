Trafic des stupéfiants – Vingt grammes d’héroïne et drogues dures saisis avec cinq dealers

Grosse prise pour les éléments du commissariat central de Mahajanga dirigé par le Commissaire, Fabio Tabaly.

Les forces de l’ordre viennent de démanteler un réseau de trafiquants de drogue à Mahajanga.

Des drogues qualifiées de «dures» et hybrides à savoir vingt grammes d’héroïne, deux comprimés d’ecstasy et du chanvre indien ont été ainsi saisies à Marovato abattoir et à Ambalavola hier.

Cinq personnes, à savoir un dealer et quatre jeunes fumeurs également trafiquants dont une jeune fille étaient également arrêtés, suite à une perquisition réalisée par la Police.

« L’un d’eux était immédiatement évacué au service neurologique au CHU Androva pour traitement durant l’arrestation, quand l’effet de la drogue s’était dissipée. Il est devenu fou. C’est dire que les effets de ces drogues sont dévastateurs pour la santé », a déclaré le Commissaire central.

Un pistolet automatique et neufs étuis de balle réelle étaient aussi découverts ainsi que les matériels utilisés pour l’injection et prise des stupéfiants. Les quatre trafiquants sont déférés au parquet. La ville de Mahajanga est devenue une plaque tournante de trafic de stupéfiants en tous genres Les jeunes sont surtout les appâts et cibles.

Cette situation favorise la recrudescence des actes de banditisme à Mahajanga depuis un certain temps.

Depuis quelques mois, la brigade de stupéfiants au sein de la Direction régionale de la police nationale effectue des actions de sensibilisation dans les différents Fokontany et établissements scolaires à Mahajanga.