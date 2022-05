Rugby – Festival Océan Indien : Académie Rugby Atsinanana dans la course

Du 27 au 29 mai, un tournoi de rugby de plage appelé « Esprit Beach Festival Océan Indien » sera organisé à Cap Homard à la Réunion. L’Association 974 Action est l’initiatrice du tournoi. Il entre dans le cadre du développement de Rugby Beach et la protection de la biodiversité. L’Academy Rugby Atsinanana (ARA) fondée par Dina Andriantanjona Rantenainarisoa sera de la partie pour représenter Madagascar. La rencontre est réservée à la catégorie U17 et elle se jouera en mixte. Ce tournoi est parrainé par le TCO, le Préfet de la Région Réunion et du Département de la Réunion. Sept joueurs dont quatre jeunes filles et trois jeunes hommes représenteront Madagascar. Ils sont accompagnés par deux staffs. Les 7 joueurs de l’Aca­démie Rugby Atsinanana sont en pleine préparation et ils sont prêts à défendre la couleur malgache. Dina Andriatanjona dirigera la délégation malgache durant ce festival.