Protection sociale – Un registre social unique des bénéficiaires à dresser

l s’agit de la base de données de référence nationale des programmes de protection sociale du régime non contributif. La présentation de la digitalisation et du registre numérique des bénéficiaires des programmes de protection sociale a eu lieu hier à l’Hôtel Panorama.

Un annuaire des interventions et du registre des bénéficiaires, dans le cadre des actions de protection sociale du régime non contributif, sera mis en place. “Nous avons constatés des doublons à la consultation des listes des bénéficiaires. Parmi les raisons, les informations sur les bénéficiaires n’étaient pas centralisées dans une seule base de données. Le but est d’éviter les doublons dans les listes et de coordonner les actions liées à la protection sociale”, constate Mamy Randrianirina, consultant de la Banque mondiale auprès du ministère de la Population, de la protection sociale et de la promotion de la femme en charge des registres des bénéficiaires.

Les informations seront principalement utilisées par les partenaires techniques et financiers. Un registre social unique des bénéficiaires des programmes de protection sociale sera mis en place après concertation. « Depuis 2019, le registre des bénéficiaires a été mis sur les rails, en 2020 le registre a été achevé, en 2021 la mise en opérationnalisation a été effectuée, en 2022 le registre est exploitable, en 2023, le registre des bénéficiaires unique pourrait être opérationnel », enchaîne le responsable.

Selon les explications, près de six cent soixante-et-onze mille ménages ont été enregistrés jusqu’à présent dans le pays.