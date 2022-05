Meurtre jeune étudiante à Androva – L’amant et son épouse et enfants auditionnés

Quinze jours après le meurtre de la jeune étudiante de l’ISMATEC, filière Paramédicale, les enquêtes piétinent. Vendredi dernier, le nombre des personnes enquêtées par le service de la Police judiciaire de Mangarivotra était de vingt-six.

Les résultats de l’enquête préliminaire ont permis de pousser plus loin les recherches. Le chef de la Police judiciaire (PJ), commissaire de Police Raharinasy Jimmy Clarain, a reconnu que l’amant (marié) de la victime, son épouse et ses enfants ont été convoqués pour enquête.

«Ils étaient vingt-six personnes ayant répondu à notre convocation. Des voisins, des amis et étudiants ainsi que collègues, des proches et responsables de stage étaient tous convoqués. Des recoupements sont nécessaires et l’on ne peut rien affirmer sans preuves. Ce qui s’était déroulé dans d’un hôtel à Morafeno n’a aucune liaison avec cette affaire», a expliqué le Chef de la PJ.

Jeudi dernier, la police judiciaire a effectué une descente dans un hôtel dans le Fokontany de Morafeno, pour une autre affaire.

Les habitants et surtout l’opinion publique ainsi que les proches de la victime sont inquiets de la lenteur et résultats des enquêtes.