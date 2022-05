Évènement – Le concert de Oboy transféré au palais des Sports et de la Culture

Promesse déjà d’un succès sans précédent pour la musique rap à Madagascar. La découverte par le public de la ville des Mille du jeune prodige du rap français Oboy s’annonce exceptionnelle ce 21 mai. Annoncé pour faire vibrer la scène d’Antsahamanitra où il affiche d’ores et déjà complet près de deux semaines avant la date prévue, le concert de Oboy vient de gagner encore en envergure en se délocalisant officiellement au palais des Sports et de la Culture de Mahamasina, toujours pour le 21 mai. Un joli coup de maître de la part des organisateurs, à savoir Kintana

Productions et ses partenaires, qui satisfait pleinement les fans du jeune rappeur d’origine malgache, mais aussi tous ceux qui souhaitent venir nombreux le découvrir. Un véritable phénomène, Oboy, ou Mihaja Ramananarivo de son vrai nom, attire toute l’attention du public malgache depuis l’annonce de sa venue à Madagascar, particulièrement les jeunes qui ont fait un buzz sur les réseaux sociaux. Fidèle à lui-même, Oboy promet de mettre le feu à la scène du palais des Sports et de la Culture.

Bryan Andrianaivotseheno, du comité d’organisation du concert, souligne « Une fois encore, nous sommes reconnaissants de l’engouement dont fait preuve le public à l’égard de ce jeune artiste. Précipitez-vous pour acquérir vos billets, car à l’heure où je vous parle, nous en avons déjà épuisé la moitié».

Près de 1 500 billets à 15000Ar, 300 billets à 30 000Ar et 100 billets à 50 000Ar pour les fan zones sont ainsi déjà en vente, tandis que les places VIP et « Carré Or » sont toutes déjà épuisées.