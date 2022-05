Épidémie – La Covid-19 reprend du service

Vers une autre vague de l’épidémie à coronavirus ?

Le ministère de la Santé publique affirme la hausse des nouvelles contaminations à la Covid-19. « Les cas commencent à augmenter. C’est l’évolution normale de l’épidémie de coronavirus. Les cas baissent. Quelques temps après, ils haussent petit à petit. C’est au bout de deux mois après la baisse qu’il y a recrudescence, selon nos expériences. », déclare le Dr Fidimalala Randriatsarafara, directeur général de la médecine préventive auprès du ministère de la Santé publique, hier.

Une autre source, un spécialiste en santé publique, souligne que cette hausse des cas est évidente. « C’est normal avec la réouverture des frontières. L’existence d’un nouveau variant n’est pas à écarter », indique-t-elle.

Le directeur général de la médecine préventive évite de se prononcer sur le risque d’une quatrième vague de l’épidémie. « Nous verrons l’évolution de l’épidémie. En tout cas, le ministère fait de son mieux, en surveillant toutes personnes qui ont été en contact avec les cas confirmés, pour maîtriser la situation. », enchaîne la source.

Cela fait un mois que les cas ont diminué. Cette nouvelle hausse coïncide avec l’arrivée de la saison d’hiver, le moment propice à la propagation des maladies virales, comme le corona­- virus. Pourtant, les gestes barrières sont, totalement, aux oubliettes. Presque plus personne ne met de masque. Et le lavage des mains n’est plus systématique.

Le directeur général de la médecine préventive préconise la vaccination contre la Covid-19. « Il est temps de se faire vacciner. Le ministère travaille pour vacciner tous ceux qui peuvent être vaccinés. Le vaccin est le seul moyen sûr pour se protéger contre cette maladie. », insiste le Dr Fidimalala Randriatsarafara. M ais be au coup ne sont pas encore convaincus par le vaccin.