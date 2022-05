Dépenses publiques – Digitalisation du paiement des pensions des retraités en vue

La modernisation de l’administration se poursuit par l’opérationnalité de l’e-Poketra auprès des agents retraités de l’État. La mise en œuvre se pose comme une solution afin d’assurer la célérité des opérations liées à certaines dépenses publiques.

La digitalisation du paiement des pensions pour les re­traités via e-Poketra est en gestation. Depuis hier et jusqu’au 13 mai, un conclave réu­nissant les responsables et techniciens du ministère de l’Économie et des finances (MEF), ceux du ministère du Développement numérique, de la transformation digitale, des postes et des télécommunications (MNDPT) et ceux de la Paositra Mala­gasy, se tient à Ambodihady.

Durant ces cinq jours, les participants s’attèlent à l’élaboration et la validation d’une convention spécifique relative à la digitalisation du paiement des pensions, la validation du document technique du projet relatif à la mise en œuvre du paiement digital des pensions, incluant la définition du cadre technique relatif à l’opérationnalisation de la carte e-Poketra.

Il s’agit, selon les précisions du Directeur général des Finances et des affaires générales (DGFAG) auprès du MEF, de déterminer le mécanisme de digitalisation, de définir les responsabi­lités de chaque partie prenante et de fixer les charges qui seront supportées par l’État dans la mise en œuvre de ce projet.

Il est à rappeler que le paiement en espèces a été adopté le 20 avril 2022 en conseil des ministres sous la forme d’un décret régissant la digitalisation des paiements en espèces par la carte e-Poketra de la Paositra Malagasy (PAOMA).

Après la digitalisation des paiements des bourses d’étudiants des universités publiques du pays, mais également le projet de paiement des salaires de certains fonctionnaires non bancarisés via e-Poketra, les agents de l’État retraités et de leurs ayant-droits seront concernés par ce processus de paiement électronique. « Selon les informations disponibles, 92,2% des pensionnés sont actuellement payés en espèces, contre 7,5% par voie bancaire et 0,3% par Paositra Money », souligne le communiqué. Un plan d’activités avec chronogramme précise du lancement officiel, ainsi que la distribution des cartes, sera également élaboré à l’issue des cinq jours de concertation.

Célérité

La mise en œuvre de cette carte va faciliter certaines tâches et va améliorer les contrôles. La multifonctionnalité de la carte va assurer la rapidité des opérations auprès des agents retraités. En effet la carte e-Poketra sera également dédiée à des services additionnels en plus d’être une carte bancaire pour les pensionnés. Ils pourront ainsi effectuer des achats ou payer des abonnements et faire des retraits auprès des distributeurs automatiques de billets (DAB), puisqu’il s’agit d’une carte VISA. Selon le commu­niqué du MEF, le basculement vers la digitalisation va s’étendre sur d’autres types de dépenses publiques. Il s’agit par exemple du remboursement des frais médicaux ou encore du paiement du secours décès et bien d’autres.