Cisco Ambohidratrimo – L’épreuve physique et sportive se poursuit

Deuxième semaine pour les épreuves EPS-éducation physique et sportive- du BEPC (brevet) au niveau de la circonscription scolaire d’Ambohidratrimo.

Près de huit mille cinq cent onze candidats devront passer l’examen d’EPS dans la Cisco – circonscription scolaire d’Ambohidratrimo. Il s’agit de deux épreuves et les candidats ont majoritairement choisi la course de vitesse de 60m et le demi-fond. Pour l’épreuve collective, on a procédé à la formule orale pour les candidats qui ont choisi de la passer. Cet oral est pris en compte à titre de bonification.

Les candidats ont affronté deux étapes, dont l’une concernant l’épreuve individuelle et l’autre concernant l’épreuve collective. « On note l’épreuve en général en fonction la moyenne entre la pratique, entre autres, la course de vitesse et la course de demi-fond. Le candidat aura une bonification. Le bonus réel sera pris en compte par rapport au total de ces différentes épreuves », enchaîne Niry, un responsable du centre d’examen stade Ambohidratrimo. Comme il a été annoncé par le ministère de tutelle, l’épreuve collective a été annulée pour cette année.