Athlétisme – Angela et Hobilalaina champions de Madagascar

Le championnat de Madagascar de semi-trail d’une distance de 70km a eu lieu samedi dernier. Organisé en parallèle avec les courses de l’événement UTOP 13ème édition, le championnat de Madagascar en semi Trail a réuni 26 participants dont 6 de sexe féminin et 20 masculins. La distance de 70 km a comme point de départ Mantasoa pour rejoindre la ligne d’arrivée au Lycée Français d’Antananarivo.

Coté résultats: Andria­nirina Rivosoa Hobilalaina de COSPN est devenu champion de Madagascar en semi trail. Il a bouclé la distance de 70km en 6:19:46, suivi de Jean Claude de Crown Athletics d’Antsirabe avec son temps de 6:19:49 et de Tojonirina Andriamifidy de 3FB avec un temps de 6:35:11 à la troisième place. Pour les dames, Nirinasoa Angela s’est adjugée le titre de championne de Mada­gascar avec un temps de 8:58:22. Elle est issue de la ligue de Diana. Marie Noeline Razafiarisoa est vice championne de Madagascar. Elle a terminé la distance de 70km en 9:43:33 et la troisième place revient à Andréa Sidonie Randriana­rivelo (9:47:10). La vice-championne et l’athlète qui s’est adjugé la troisième place sont issus de la ligue d’Anala­-manga. Concernant le déroulement du championnat national, le DTN de la Fédération malgache d’athlétisme a expliqué: « La course s’est bien déroulée et tous les coureurs sont parvenus à faire la distance de 70km. »