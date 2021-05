The voice – Marghe Davico, première Malgache en finale

Comme une évidence, la jeune italo-malgache Margherita Davico s’apprête belle et bien à marquer l’histoire en étant très prochainement la première Malgache à devenir la vainqueur de « The Voice ».

MAGISTRALE et angélique, il n ’ y a sans aucun doute pour le moment d’autres mots pour décrire la prestation, ainsi que la voix de cette candidate exceptionnelle. Voici donc que notre Margherita Davico nationale remporte son ticket pour la grande finale de « The Voice » dans l’Hexagone, partant même favorite. Depuis le début de cette grande aventure musicale et télévisée qu’est « The Voice », elle n’a cessé de surprendre, mais surtout de conquérir le cœur du public.

Gagnant constamment en assurance, mais surtout en charisme et en élégance rien qu’en sublimant à chaque semaine la scène de sa présence, la jeune femme vient de remporter quasiment haut la main la demi-finale ce week-end. Émouvant, mais très énergique à la fois, le tout sublimé par une mise en scène teintée de poésie, Marghe a littéralement fait vibrer la scène de « The Voice» lors de son passage en interprétant à sa manière le mythique tube de Joe Cocker, « You are so beautiful ». Forte de sa voix de velours, elle nous livre une interprétation unique de cette chanson qui lui tient à cœur et à travers laquelle Marghe a une fois de plus fait preuve de maîtrise et de grâce. De quoi lui valoir même un « standing ovation » de la part du jury composé de Florent Pagny son coach, Amel Bent, Vianney et Marc Lavoine.

Rendez-vous en finale

Tous ne tarissent pas d’éloges à son égard, vantant ses mérites et sa voix exceptionnelle, particulièrement le jury de l’émission. Marghe étant décidément la carte maîtresse de Florent Pagny depuis le début de ce concours, mais aussi celle que ses autres pairs lui a toujours envié. Florent Pagny d’affirmer « Au tout début, j’ai fait la connaissance d’une jeune fille, qui au fur et à mesure est devenue une femme. Aujourd’hui, cette jeune femme talentueuse est devenue une véritable diva ».

Une constante évolution de la jeune chanteuse tout au long de ce concours de chant donc qui n’a pas laissé de marbre aussi bien le public francophone que la diaspora, mais aussi ses compatriotes dans sa Grande île natale. Une voix juste incroyable, unique et conquérante, celle de Marghe scande également la fierté de toute une nation donc, car elle s’apprête définitivement à devenir la première Malgache à remporter le concours. Certes, cela peut paraitre un peu trop confiant, mais les faits sont là. Même avec Jim Bauer de l’équipe de Marc Lavoine, Mentissa Aziza de l’équipe de Vianney et Cyprien de l’équipe d’Amel Bent, la voix de Marghe sort du lot par son ardeur, son authenticité, sa pureté et sa force.

Marghe hypnotise et galvanise son auditoire, cette imposante reprise de la chanson de Joe Cocker en demi finale en est la preuve. Marc Lavoine lui-même de confier « Je l’ai toujours admirée depuis le tout début et je suis à chaque fois impressionné par elle. On dit qu’elle est toujours au rendez-vous à chacune de ses prestations sur scène, mais en fait c’est surtout elle le rendez-vous que l’on a hâte de retrouver à chaque fois ». Rendez-vous est ainsi donné en finale de « The Voice » pour Marghe.